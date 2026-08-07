Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, multă agitație în activitatea profesională, provocări, stare interioară concentrată pe afirmare, succes și competiție.

Totuși, între 8 și 11 august, Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care, în sine, conferă onoare militară, promovări și bogăție, intensificând trăsături ca demnitatea, încrederea în sine, voința și le va da nativilor capacitatea de a fi precauți, de a se afirma ca niște lideri și buni organizatori.

Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, disconfort în prezența unor cunoscuți ale căror comportament și reacții nu le fac plăcere și cu ale căror idei sau opinii Fecioarele nu prizează; stare de iritare și de intoleranță explicabilă prin intrarea planetei Marte, pe 11 august dimineața, în zodia Racului; până pe 28 septembrie, acesta va intensifica exigența în relațiile de prietenie, nativii devenind persoane mai greu de mulțumit, aceștia formulând observații critice la tot pasul și neezitând să-și arate nemulțumirea sau dezamăgirea în mod deschis.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va tranzita sectorul sănătății și al interiorității și, alături de Jupiter și Soare, va contribui la revigorarea atât a trupului, cât și a sufletului, Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, nativii își vor regăsi vitalitatea și pofta de viață, abandonând stările din trecut și abordând o altă atitudine impusă de Luna Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare, din 12 august, care va patrona acest început.

Posibilă rezolvare socioprofesională favorabilă cu consecințe bănești medii ca valoare, dar binevenite. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, calm și ordine, bună administrare a timpului, a energiei și a preocupărilor cotidiene. Atenție la primele consecințe ale unor decizii privind atașamentele ideologice ale nativilor maturi.

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