Houthii avansează de-a lungul coastei Yemenului și amenință exporturile de petrol saudite din Marea Roșie

Rebelii Houthi, aliați ai Iranului, au preluat controlul asupra orașului-port Mocha din Yemen și au avansat de-a lungul coastei Mării Roșii către insulele Hanish, potrivit unor surse militare citate de Reuters. Evoluția amenință una dintre cele mai importante rute maritime din lume și exporturile de petrol ale Arabiei Saudite.

Avansul rebelilor Houthi de-a lungul coastelor Yemenului amenință exporturile de petrol ale Arabiei Saudite

Rebelii Houthi, aliați ai Iranului, au preluat joi controlul asupra orașului-port yemenit Mocha și au avansat de-a lungul coastei Mării Roșii către insule strategice, au declarat surse militare, la câteva ore după ce președintele Donald Trump a spus că se așteaptă ca războiul cu Iranul să se încheie după alegerile pentru Congresul american de la jumătatea mandatului.

Surse militare din cadrul guvernului yemenit au declarat că rebelii Houthi și-au consolidat poziția în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, ieșirea sudică a Mării Roșii și una dintre cele mai importante rute maritime din lume, ajungând până la insulele Hanish.

În cazul în care rebelii Houthi ar prelua controlul asupra căii maritime aflate pe partea opusă a Peninsulei Arabice față de Strâmtoarea Ormuz, acest lucru i-ar putea oferi Iranului, susținătorul lor, un avantaj critic în războiul cu Statele Unite. Controlul ar reduce aprovizionarea printr-un al doilea coridor major de tranzit și ar putea duce la creșterea puternică a prețurilor petrolului. Situația i-ar putea îngreuna, de asemenea, lui Donald Trump găsirea unei ieșiri dintr-un război care a afectat perspectivele electorale ale Partidului Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Centrul de coordonare a operațiunilor umanitare controlat de rebelii Houthi a transmis, într-un comunicat, că navigația în Marea Roșie este sigură pentru toate companiile de transport maritim, cu excepția navelor saudite.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, s-a bazat pe ruta Mării Roșii după ce conflictul cu Iranul a închis practic Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea înainte aproximativ o cincime din petrolul utilizat la nivel global.

Forțele guvernului yemenit și aliații acestora se retrag spre sud de-a lungul coastei Mării Roșii, către Dhubab, în zona Strâmtorii Bab el-Mandeb, în dreptul insulei Perim, au declarat surse militare guvernamentale. Controlul asupra Dhubab și al insulei este esențial pentru preluarea controlului asupra strâmtorii, au precizat sursele.

ONU avertizează asupra unei „faze noi și mai periculoase”

Hans Grundberg, emisarul special al ONU pentru Yemen, a declarat joi, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Yemen, că întreaga comunitate internațională trebuie să acționeze pentru a răspunde unei „noi faze, mai periculoase” a războiului din Yemen. Preluarea controlului asupra orașului Mocha le-a oferit rebelilor Houthi „o prezență directă în apropierea uneia dintre cele mai importante strâmtori din lume”, ceea ce ridică serioase îngrijorări cu privire la libertatea navigației, a spus acesta.

Jenifer Neidhart de Ortiz, reprezentanta SUA la reuniune, i-a acuzat pe rebelii Houthi că acționează în calitate de „agenți și instrumente ale Iranului”. „Această escaladare este inacceptabilă, iar cei care o fac posibilă poartă responsabilitatea pentru consecințele sale”, a declarat ea.

Ministerul iranian de Externe a transmis, într-un comunicat, că situația din Yemen nu poate fi soluționată prin blocadă sau prin acțiuni militare împotriva rebelilor Houthi și a cerut dialog, fără să abordeze propriul rol al Iranului în conflict.

Surse din guvernul yemenit, din Iran și din regiune au declarat pentru Reuters că avansul rebelilor Houthi de-a lungul coastei în această săptămână s-a produs sub îndrumarea directă a Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.

Purtătorul de cuvânt al rebelilor Houthi, Mohammed Abdulsalam, a declarat, fără să ofere detalii, că operațiunile grupării sunt defensive și că acestea se vor opri atunci când atacurile asupra Yemenului vor înceta.

Prețurile petrolului au crescut puternic

Prețul petrolului Brent a crescut joi cu până la 4%, depășind 105 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind perturbarea rutelor de aprovizionare. În același timp, prețul mediu național al motorinei în Statele Unite a depășit pentru prima dată 6 dolari pe galon, potrivit platformei de monitorizare a prețurilor GasBuddy.

După ce au intrat în război printr-un atac asupra Israelului în martie, rebelii Houthi au declarat în iulie o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite și au intensificat atacurile în această lună. Tensiunile din regiune au rămas ridicate. Autoritățile saudite pentru protecția civilă au emis alerte de urgență în orașul Khamis Mushait, din sud-vestul țării, pentru a patra oară în 24 de ore, în timp ce rebelii Houthi desfășurau atacuri.

Pakistanul a transmis Iranului un avertisment din partea Arabiei Saudite, cerându-i să-i țină sub control pe rebelii Houthi, în încercarea de a împiedica extinderea crizei, au declarat surse saudite, pakistaneze și iraniene. Un oficial iranian de rang înalt a transmis, ca răspuns al Teheranului: „Iranul nu îi controlează pe rebelii Houthi”. Luptele au loc în timpul celui mai amplu val declarat de atacuri reciproce între SUA și Iran asupra transportului maritim din Golf de la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie. Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat joi noi sancțiuni împotriva unor companii și persoane care sprijină Hezbollah și alți reprezentanți ai Iranului, în cadrul „Operation Economic Outcast”, o operațiune care urmărește să oprească finanțarea războiului de către Teheran.

Trump spune că războiul se va încheia după alegerile de la jumătatea mandatului

Războiul și creșterea ulterioară a prețurilor la combustibili au contribuit la scăderea popularității lui Donald Trump la niveluri record, potrivit sondajelor. Președintele american a declarat că Iranul încearcă să influențeze alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului, care vor stabili dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Congresului. „Nu cred în cuvântul regret. Te poți întreba întotdeauna puțin”, a declarat Trump într-un interviu acordat prezentatoarei Fox News Laura Ingraham și difuzat joi, întrebat dacă regretă războiul cu Iranul din cauza impactului pe care acesta l-ar putea avea asupra alegerilor. „Dacă ar trebui să o fac din nou, aș face exact ceea ce am făcut”, a adăugat el.

Trump și-a reiterat, de asemenea, ideea că războiul se va încheia imediat după alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului, comentariu pe care l-a făcut și miercuri.