A patra licitație pentru Șantierul Naval Mangalia are loc pe 1 octombrie. Prețul de 184 de milioane de euro poate scădea accelerat, dacă nu apar cumpărători

Administratorul judiciar CITR a fixat data de 1 octombrie pentru a patra încercare de vânzare a Șantierului Naval Mangalia, însă procedura se va desfășura după un nou regulament aprobat de instanță.

Deși prețul de pornire rămâne inițial de 184 de milioane de euro, suma va putea fi redusă treptat, dacă nici de această dată nu se va prezenta vreun ofertant.

Decizia Tribunalului Constanța din 7 septembrie elimină strategia celor șase încercări lunare cu preț fix, impusă anterior de Adunarea Creditorilor, entitate controlată de grupul olandez Damen.

Noul mecanism permite derularea unui proces accelerat de licitație, în cadrul căruia prețul va scădea la 75% și ulterior la 50% din valoarea de piață a activului, la intervale de doar una sau două săptămâni între etape. Pășirea inițială de la pragul de 100% este menținută exclusiv pentru respectarea riguroasă a Codului de Procedură Civilă.

Tranzacționarea activelor se face în bloc, ca un singur lot. Pachetul scos la vânzare include terenuri de 181.500 de metri pătrați, trei docuri uscate, 1.590 de metri liniari de cheu și o hală de asamblare de peste 10.500 de metri pătrați.

La acestea se adaugă ateliere, platforme, macarale de mare tonaj (până la 1.000 de tone), linii de debitare și vopsire, dar și spațiile de cazare ale angajaților (căminele C1-C9, CP6, C2 bis și o vilă) alături de două terenuri libere.

Toate bunurile sunt oferite în starea fizică și juridică actuală, iar companiile interesate trebuie să depună o garanție de participare de 10% din prețul de pornire, adică 18,4 milioane de euro, sau o scrisoare de garanție bancară echivalentă.

Vânzarea rapidă a platformei industriale este critică, în contextul în care Guvernul României a semnat un contract-cadru de 920 de milioane de euro, finanțat prin programul european SAFE, cu gigantul german din industria de apărare Rheinmetall.

Înțelegerea prevede construcția a patru nave militare la Mangalia până în anul 2030. Până în prezent, reprezentanții Rheinmetall nu s-au înscris la nicio licitație și au refuzat să ofere detalii despre intențiile lor comerciale.

Statul român, prin Ministerul Economiei, deține pachetul majoritar de acțiuni al șantierului, dar deciziile comerciale din insolvență sunt dictate de creditori, unde Damen are un cuvânt greu de spus.

Secretarul de stat Irineu Darău a subliniat anterior că obligația de a investi și de a construi navele rămâne fermă în sarcina partenerului german, în timp ce autoritățile caută pârghii legale pentru a debloca situația.