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Horoscop Urania săptămânal pentru Pești. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026

Urania
Urania
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Horoscop pesti pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026
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Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, posibile neplăceri din cauza unui prieten sau a unei persoane apropiate: un motiv ar putea fi o chestiune bănească care a degenerat, nefiind rezolvată la timp.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, axa celor două case ale sănătății nu s-a schimbat, pe fond, în ultimele săptămâni așa că ceea ce a fost valabil atunci va fi valabil și pentru săptămâna următoare cu precizarea că, de astă dată, acest context va fi complicat de prezența celor trei planete Venus, Mercur și, din 23 octombrie, Soare, care vor face 15 cuadraturi cu planetele din Leu și Vărsător.

Această influență apare în sectorul ideilor, ideologiei, convingerilor, credințelor, atașamentelor, al pasiunilor pentru un domeniu de studiu, al proiectelor profesionale majore, al educației speciale la un nivel superior iar contradicțiile care vor apărea sau se vor acutiza vor reflecta felul în care nativii vor dori sau nu, vor putea sau nu, să se despartă de reprezentările despre lume și viață după care s-au ghidat în existența lor până acum, așa că înnoirile care se vehiculează nu vor fi neapărat adoptate ci doar studiate, analizate și ținute în așteptare.

O primă mostră a ceea ce reprezintă prezența acestor planete în Scorpion până în decembrie ar putea fi sesizată de către unii, pe 24 octombrie, când s-ar putea confrunta cu provocarea venită din partea celor care vor dori să-i influențeze în ceea ce privește convingerile lor.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, Luna va tranzita casa I a personalității Peștilor și le-ar putea oferi un răstimp plăcut, calm, liniștit ori un eveniment care le va permite să se simtă în largul și pe gustul lor. Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va tranzita casa a IX-a a comunicării și a instrucției superioare ori a relațiilor cu străinătatea.

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Tags: Horoscop Horoscop săptămânal Horoscop Pesti Urania
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