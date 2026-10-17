O seară liniștită la un cinema din provincia Entre Ríos, Argentina, s-a transformat într-un haos, pe 14 octombrie, când o ceartă pentru locuri a escaladat în violență, spray lacrimogen și arestări, au relatat publicațiile El Once și La Nacion.

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Incidente violente în cinematograful Tipas din provincia Entre Ríos, după ce o dispută privind locurile rezervate a degenerat într-o altercație fizică, soldată cu arestări și evacuări.

Evenimentul a avut loc pe 14 octombrie 2026, în timpul proiecției unui film de groază la Shopping Center Paso del Paraná.

Potrivit declarațiilor oferite de Sofía Alberto, una dintre persoanele implicate, conflictul a început atunci când ea și prietenele sale au intrat în sală și au descoperit persoane ocupând locurile pe care le rezervaseră.

„Le-am rugat să se mute puțin. Atunci a început scandalul, pentru că nu au vrut să se ridice”, a explicat Sofía.

Situația a escaladat rapid, începând cu insulte verbale; „Nimeni nu te va iubi vreodată, uite cât ești de urâtă”.

Deși personalul cinematografului a intervenit, confruntarea a continuat, culminând cu violențe fizice.

Ne-au apucat de păr și au început să ne lovească”, a dezvăluit una dintre victime

Una dintre femeile implicate a folosit chiar un spray lacrimogen, ceea ce a afectat și ceilalți spectatori.

Pulverizarea spray-ului într-un spațiu închis a provocat iritații oculare și tuse în rândul tuturor celor prezenți, ceea ce a determinat evacuarea sălii și întreruperea filmului.

Poliția a fost chemată de urgență pentru a calma situația, iar două femei, o mamă în vârstă de 51 de ani și fiica sa de 27 de ani, au fost arestate în parcarea centrului comercial,