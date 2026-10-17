Maria Virgínia Grimwood, șefa poliției din Pará, a fost arestată pe 15 octombrie, în Brasilia, fiind suspectată că a furnizat informații către organizația criminală PCC, conform anchetei autorităților, citată de Globo.

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Maria Virgínia Grimwood Pinto, șefa Poliției Civile din statul Pará, a fost arestată în Brasília, în cadrul Operațiunii Sinalagma, sub suspiciunea de a fi furnizat informații confidențiale organizației criminale Primeiro Comando da Capital (PCC).

Potrivit investigațiilor Grimwood ar fi primit bani pentru a oferi „protecție instituțională” membrilor facțiunii.

Potrivit Ministerului Public din Pará, delegata ar avea legături cu Renato Henrique do Carmo, cunoscut drept „Gordão”, lider al PCC în Pernambuco.

Carmo a fost arestat în ianuarie 2025 într-o fază anterioară a aceleiași operațiuni. Ancheta a scos la iveală și indicii privind spălare de bani și ascunderea activelor, folosind documente false, firme-fantomă și conturi bancare aparținând unor terți pentru a ascunde proveniența fondurilor.

În trecut, Maria Virgínia a fost implicată într-un alt caz controversat. În 2003, ea a fost acuzată de uciderea fostului său iubit, Heldenilson Costa Holanda, inspector de poliție.

În timpul interogatoriului din 2004, ea a negat acuzațiile, susținând că acesta s-a sinucis.

Procesul a ajuns în fața Tribunalului cu Juriul abia în martie 2010. După analiza probelor și mărturiilor, procurorul a solicitat achitarea ei din lipsă de dovezi, iar jurații au votat în favoarea acestei decizii.

Operațiunea Sinalagma a implicat o colaborare între polițiile civile din Pernambuco și Pará, sprijinite de GAECO. Investigațiile au durat șase luni și au inclus colectarea de date telematice și rapoarte financiare elaborate de Consiliul de Control al Activităților Financiare (Coaf).

Autoritățile au emis două mandate de arestare și 11 mandate de percheziție în orașele Recife, Belém, São Paulo și Brasília.

La Belém, perchezițiile au vizat locuința și biroul Mariei Virgínia, situat în sediul Poliției Generale din Pará.