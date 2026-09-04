Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, agitație, nedumeriri, demersuri pe lângă instituții pentru a primi un rezultat cu privire la o chestiune imobiliară, locativă, funciară; agitație domestică; mici disfuncții în gospodărie

. Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, se mențin mai vechile nemulțumiri în plan afectiv, care, din 10 septembrie, când planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, se vor colora cu nuanțe etice, spirituale, religioase, ca un fel de refugiu în zone în care binele și adevărul pot fi înțelese pe baza unor reguli și principii și nu a reacțiilor subiective, particulare.

Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, posibil succes legat de procesul muncii: angajare, transfer favorabil, plasament avantajos, câștig salarial, statut personal onorabil la locul de muncă, câștig moral sau profesional într-o dispută mai veche (nativului i se face dreptate, i se recunoaște un drept sau un merit).

Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, în casa relațiilor parteneriale se va produce Luna Nouă în Fecioară din 11 septembrie, ea operând, firește, în opoziție cu casa I a celor născuți în zodia Peștilor ceea ce s-ar putea să nu le priască acestor ; nativii s-ar putea simți iritați, nervoși, nemulțumiți să adopte o atitudine refractară în situația în care un asociați, un coleg, un soț, formulează o sugestiei sau o observație.

Din 10 august, planeta Venus va tranzita casa a IX-a a ideilor superioare, a convingerilor și atașamentelor și îi va obliga să se recalibreze față de oameni, evenimente, idei sau programe de viață până la 7 ianuarie 2027. În seara zilei de 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va veni în ajutorul Peștilor, dându-le o bună capacitate de a gândi, de a nuanța și de a cântări o problemă financiară, cu excepția zilelor de 10 și 11 septembrie, când pot face evaluări greșite.

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