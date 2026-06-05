Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 6 – 12 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 6 – 12 iunie 2026

Între 6 și 7 iunie, în zori, neliniști interioare, stări trecătoare de agitație, de nervozitate sau de stres mai mult sau mai puțin motivat de evenimentele de dată recentă.

Între 7 iunie, după ora 03:43′, și 9 iunie, dimineața, Luna va tranzita casa I a personalității celor născuți în zodia Peștilor și va funcționa într-un regim astral „hipertrofiat” de cele trei trigoane pe care le va face cu Mercur, Venus și Jupiter. În felul acesta, nativii vor fi deosebit de sensibili, intuiția și telepatia va funcționa la cote înalte. Pentru cei care desfășoară activități cu profil artistic perioada va fi favorabilă tuturor activităților specifice unde e nevoie de imaginație, de fantezie, de inspirație, de viziuni poetice. Punctul culminant al acestei etape se va înregistra între 9 și 10 iunie, când Venus și Jupiter se vor afla, după 25 de ani, în conjuncție la grad perfect, în zodia Racului, patronând o stare de spirit intensă, efervescentă și profund creatoare.

Între 9 iunie, după ora 11:34′, și 11 iunie, după-amiaza, griji bănești din cauza regrupării a patru planete în zodia Berbecului care vor aprinde spiritele și vor face reacțiile mai vehemente. Între 11 iunie, după ora 15:28′, și 12 iunie, posibil moment profitabil pentru lecturi, acumulare de informații utile, învățare, consolidare a cunoștințelor, aprofundare a unei teme de interes personal sau profesional.

Atenție mai ales în cazul celor care au o funcție, în preajma zilei de 10 iunie, la situațiile neplăcute, delicate care se pot naște întâmplător dar care pot fi și provocate de persoane rău voitoare care vor să-l pună pe un nativ în ipostaze stânjenitoare.

Nu sunt excluse nici conflictele de familie sau ecourile negative ale unei secvențe ce îi privește pe părinții nativului sau pe copiii acestuia. Evitați participarea la activități publice despre care nu cunoașteți detalii pentru că ele pot degenera în neînțelegeri.

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