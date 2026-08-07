Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, posibilă activitate intensă legată de o chestiune domestică, locativă sau relațională.

Agitația ar putea fi trăită sub forma unui conflict sau stres intens, pe fondul conjuncției pe care planeta Marte o va face, între 8 și 11 august, cu steaua fixă Betelgeusa, care poate deteriora echilibrul vieții din familia din care provin nativii. Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, relațiile sentimentale, universul de trăiri interioare și emoții vor cunoaște o schimbare de registru mai greu de definit, pentru că intrarea planetei Marte, pe 11 august, în zodia Racului nu va fi ușor de suportat, dar, fiind vorba de sensibilitate uneori rănită, Peștii, care sunt maeștrii supraviețuirii acestor secvențe delicate, vor ști cel mai bine cum ar trebui să trăiască în viața de fiecare zi cu suspine în suflet, cu amintiri, cu regrete, cu duioșii, cu tristeți și, uneori, să facă din ele un poem.

Până pe 28 septembrie, acești nativi vor putea metamorfoza aceste trăiri într-un act de creație artistică sau să le exprime în mod subtil, rafinat și convingător, chiar dacă nu va fi vorba de o activitate artistică specifică.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va tranzita sectorul sănătății, accentuând starea trecătoare de disconfort cardiac. Mai specială va fi perioada cuprinsă între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, când va opera faza de Lună Nouă în Leu, însoțită de o eclipsă totală de Soare, din seara zilei de 12 august; aceasta ar putea avea efect asupra relațiilor de muncă ori ar putea pune o problemă profesională în termeni juridici.

Fiind vorba de Jupiter, Marele Benefic și Protector, dar și Guvernatorul Peștilor, acest context ar trebui să funcționeze în chip onest sau lămuritor ori, pentru unii, chiar spectaculos. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, pragmatism partenerial.

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