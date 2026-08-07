Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 8 – 14 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 8 – 14 august 2026

Între 8 și 9 august dimineața, univers interior solicitat de planetele în tranzit prin casa a XII-a (Uranus, Lună, Marte), care îi vor arunca pe nativi în tot felul de stări de spirit, cu motive aparent necunoscute; aceștia vor constata că amintirile se amestecă și curg, secvență după secvență, din diferite etape de viață, fiind un indiciu că niște secvențe „nu au fost arse” până la capăt, rămânând nevindecate și fără explicații.

Între 8 și 11 august, Marte va face o conjuncție cu steaua fixă Betelgeusa, care conferă onoare militară, promovări și bogăție, dar insuflă și comportament dizarmonic, mânii, revolte, asprime în exprimare. Între 9 august, după ora 10:46′, și 11 august dimineața, discrete probleme de sănătate referitoare la aparatul locomotor.

În ziua de 11 august, Marte va intra în zodia Racului și, până pe 28 septembrie, va intensifica sensibilitatea emoțională, atitudinea defensivă făcându-i pe nativi să se lase conduși de sentimente sau de starea de spirit a momentului și transformându-i în ființe retrase care își consumă nemulțumirile în interioritate.

Pe 9 august după-amiaza, Mercur va intra în zodia Leului și, până pe 25 august, va fi, alături de Soare și Jupiter, un factor util nativilor dacă aceștia vor fi puși în situația să se lupte pentru un drept bănesc sau pentru corectarea unei erori fiscale prin felul în care le vor induce combativitate și argumentația corectă pentru a scoate la lumină latura incorectă a unei practici financiare.

Între 11 august, după ora 11:38′, și 13 august la prânz, șansa de a repara o nedreptate mai veche pe fondul influenței Lunii Noi în Leu, din 12 august, însoțită fiind de o eclipsă de Soare, care va forța începerea unui ciclu nou de activitate sau de abordare a relației lor cu banii, cu salariul, cu veniturile cuvenite. Între 13 august, după ora 13:18′, și 14 august, normalitate sau banalitate în sectoarele comunicării.

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