Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 4 – 10 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 4 – 10 iulie 2026

Pe 4 iulie, dimineața, evitați dialogurile purtate într-un cadru oficial sau cu o persoană căreia intenționați să-i cereți ajutorul. Starea conflictuală va dura până pe 9 iulie și ea ar putea să păstreze timp îndelungat marcajul unui comportament sau al afirmațiilor făcute cu acest prilej, evident, contraproductive.

Între 4 iulie, după ora 09:30′, și după-amiaza zilei de 6 iulie, calm și normalitate în casă și-n viața de familie. Între 6 iulie, după ora 18:07′, și 8 iulie, noaptea, târziu, „furtună în Paradis”, în cel sentimental, evident. Mici (mari?) dezamăgiri, nemulțumiri de tot felul, planuri de viață sau de vacanță în doi care vor trebui reformulate pe fondul unor evenimente care vor impune asta în chip legitim dar și în funcție de capriciile sau dorințele partenerilor.

Pe 8 iulie, Neptun va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 12 decembrie 2026, când va reveni la mersul direct, va reedita secvențele de viață, gândurile sau nevoia de materializare a unor proiecte rămase în așteptare din perioada 16 martie – 8 iulie 2026 cu privire la o persoană de care Săgetătorii sunt legați afectiv, la o problemă de creație (dacă avem de-a face cu artiști, actori, cântăreți, interpreți sau artiști plastici ori scriitori); unele proiecte vor trebui revizuite cu spirit critic dar asta va însemna fie o amânare, fie foarte multă muncă pentru a termina proiectul la timp.

Între 8 iulie, după ora 23:31′, și 10 iulie, stare de sănătate echilibrată; activitatea profesională se va desfășura normal și responsabil.

În ziua de 9 iulie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 6 august, va oferi protecție și șansă în carieră, fiind un factor de susținere al celor tineri care doresc să se afirme, să debuteze, să câștige un statut special în viața profesională. Ea va atenua eventualele conflicte cu colaboratorii sau cu asociații, chemând părțile la logică, bun simț și măsură.

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