Peste 2,7 milioane de români au deja noua carte electronică de identitate, însă cei care folosesc buletinul vechi nu trebuie să îl schimbe imediat, dacă documentul este încă valabil. Există totuși un termen important: din 3 august 2031, vechea carte de identitate nu va mai putea fi folosită pentru călătorii în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen. Asta nu înseamnă că va deveni automat inutilizabilă și în România, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

Peste 2,73 de milioane de cărți electronice de identitate au fost emise în România

Potrivit platformei oficiale a Ministerului Afacerilor Interne, până la 2 octombrie 2026 au fost emise 2.733.727 de cărți electronice de identitate. Documentul este mai mic decât vechiul buletin, având dimensiunile unui card bancar, și include un cip electronic pe care sunt stocate datele titularului. Noua carte poate fi folosită atât pentru identificarea obișnuită, cât și pentru călătorii în străinătate și accesarea unor servicii digitale.

Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea

Introducerea documentului face parte din procesul de modernizare a actelor de identitate și de adaptare la standardele europene de securitate.

Când nu mai poate fi folosit buletinul vechi pentru călătorii în UE

Cei care au încă vechea carte de identitate o pot folosi în continuare, atât timp cât este valabilă. Ministerul Afacerilor Interne face însă o distincție importantă între folosirea documentului în România și utilizarea lui pentru călătorii.

Din 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai fi acceptată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen. Așadar, dacă buletinul vechi expiră după această dată, el poate fi folosit în continuare în România până la expirarea termenului înscris pe document, potrivit precizărilor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. Dar dacă doriți să călătoriți în UE după această dată, va fi necesară o carte electronică de identitate valabilă sau un pașaport valabil. Cei care au documente care expiră mai devreme trebuie să solicite eliberarea unui nou act de identitate înainte de expirare.

Cât costă noul buletin electronic: când este gratuit și când plătești 70 de lei

Prima carte electronică de identitate este eliberată gratuit cetățenilor români care au împlinit 14 ani, în condițiile programului finanțat din fonduri europene prin PNRR. Ministerul Afacerilor Interne precizează că gratuitatea este asigurată în limita finanțării disponibile și a țintei stabilite prin proiect. Pentru persoanele care au beneficiat deja de o carte electronică de identitate și solicită una nouă, tariful este de 70 de lei. Aceeași sumă se plătește, de exemplu, atunci când documentul trebuie înlocuit după pierdere, furt sau deteriorare.

Noua carte electronică de identitate este folosită deja de peste 2,73 milioane de români. Infograficul arată pe scurt ce se întâmplă cu buletinul vechi, cât costă noul document și care sunt principalele diferențe dintre variantele disponibile. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cartea electronică de identitate poate fi eliberată și copiilor sub 14 ani, la solicitarea părinților. În acest caz, taxa este de 70 de lei. Există o excepție pentru copiii care solicită documentul cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, care pot beneficia de gratuitate.

Buletinul fără cip costă 40 de lei, dar nu poate fi folosit pentru călătorii în străinătate

Românii care nu doresc un document cu cip pot alege Cartea de Identitate Simplă, prescurtat CIS. Aceasta are tot dimensiunile unui card bancar, este valabilă pentru identificare în România, costă 40 de lei, indiferent dacă este solicitată pentru prima dată sau înlocuiește un document anterior dar nu poate fi folosită ca document de călătorie în străinătate.

De asemenea, nu oferă funcțiile digitale disponibile prin cartea electronică, precum autentificarea online și semnarea documentelor electronice. Astfel, persoanele care aleg varianta simplă și vor să călătorească în afara României trebuie să aibă un pașaport valabil.

Ce poți face cu noua carte electronică de identitate

Noua carte electronică nu este doar un document de identificare. Ea poate fi folosită pentru călătorii în statele Uniunii Europene, dar și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția și în alte țări care o recunosc ca document de călătorie, precum Turcia sau Republica Moldova. În plus, permite accesarea unor servicii digitale și confirmarea identității fără deplasarea la ghișeu, atunci când platformele respective acceptă acest sistem.

Un alt avantaj este posibilitatea de a semna documente în format electronic, folosind certificatul de semnătură inclus în carte. Pentru aceste operațiuni, titularul utilizează două coduri PIN diferite: unul de patru cifre pentru autentificare și unul de șase cifre pentru semnarea electronică. Există și o schimbare importantă pentru persoanele care se mută. Adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe fața documentului, ci este stocată electronic. Astfel, schimbarea domiciliului poate fi făcută fără emiterea unei alte cărți fizice de identitate.

Unde te programezi pentru noul buletin și ce documente trebuie să pregătești

O altă diferență față de sistemul vechi este că solicitarea pentru cartea electronică de identitate nu mai este condiționată de localitatea de domiciliu. Românii se pot programa la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară care eliberează aceste documente, indiferent unde locuiesc. Programarea se face online, prin platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne, la adresa hub.mai.gov.ro/cei/programari/harta.

Pentru solicitarea documentului sunt necesare, în funcție de situație, actualul act de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau documentele privind divorțul. Poate fi necesară și dovada adresei de domiciliu, dacă informațiile nu pot fi obținute din evidențele oficiale, precum și dovada plății taxei, atunci când aceasta se aplică. Ministerul recomandă solicitanților să aibă la ei documentul care dovedește domiciliul, pentru situațiile în care verificările electronice nu returnează informațiile necesare.