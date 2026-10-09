Susține Susține

Peste 2,7 milioane de români au trecut la buletinul electronic. Până când mai poți călători în străinătate cu cartea de identitate veche

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Vlad Chirea (foto)
Vlad Chirea (foto)
Fotoreporter
Comentează
Un bărbat ține în mână o carte electronică de identitate
Carte electronică de identitate
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Peste 2,7 milioane de români au deja noua carte electronică de identitate, însă cei care folosesc buletinul vechi nu trebuie să îl schimbe imediat, dacă documentul este încă valabil. Există totuși un termen important: din 3 august 2031, vechea carte de identitate nu va mai putea fi folosită pentru călătorii în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen. Asta nu înseamnă că va deveni automat inutilizabilă și în România, potrivit Ministerului Afacerilor Interne.

Cuprins:

Peste 2,73 de milioane de cărți electronice de identitate au fost emise în România

Potrivit platformei oficiale a Ministerului Afacerilor Interne, până la 2 octombrie 2026 au fost emise 2.733.727 de cărți electronice de identitate. Documentul este mai mic decât vechiul buletin, având dimensiunile unui card bancar, și include un cip electronic pe care sunt stocate datele titularului. Noua carte poate fi folosită atât pentru identificarea obișnuită, cât și pentru călătorii în străinătate și accesarea unor servicii digitale.

Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea

Introducerea documentului face parte din procesul de modernizare a actelor de identitate și de adaptare la standardele europene de securitate.

Când nu mai poate fi folosit buletinul vechi pentru călătorii în UE

Cei care au încă vechea carte de identitate o pot folosi în continuare, atât timp cât este valabilă. Ministerul Afacerilor Interne face însă o distincție importantă între folosirea documentului în România și utilizarea lui pentru călătorii.

Din 3 august 2031, cartea de identitate model 1997 nu va mai fi acceptată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen. Așadar, dacă buletinul vechi expiră după această dată, el poate fi folosit în continuare în România până la expirarea termenului înscris pe document, potrivit precizărilor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. Dar dacă doriți să călătoriți în UE după această dată, va fi necesară o carte electronică de identitate valabilă sau un pașaport valabil. Cei care au documente care expiră mai devreme trebuie să solicite eliberarea unui nou act de identitate înainte de expirare.

Cât costă noul buletin electronic: când este gratuit și când plătești 70 de lei

Prima carte electronică de identitate este eliberată gratuit cetățenilor români care au împlinit 14 ani, în condițiile programului finanțat din fonduri europene prin PNRR. Ministerul Afacerilor Interne precizează că gratuitatea este asigurată în limita finanțării disponibile și a țintei stabilite prin proiect. Pentru persoanele care au beneficiat deja de o carte electronică de identitate și solicită una nouă, tariful este de 70 de lei. Aceeași sumă se plătește, de exemplu, atunci când documentul trebuie înlocuit după pierdere, furt sau deteriorare.

Noua carte electronică de identitate este folosită deja de peste 2,73 milioane de români. Infograficul arată pe scurt ce se întâmplă cu buletinul vechi, cât costă noul document și care sunt principalele diferențe dintre variantele disponibile. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Noua carte electronică de identitate este folosită deja de peste 2,73 milioane de români. Infograficul arată pe scurt ce se întâmplă cu buletinul vechi, cât costă noul document și care sunt principalele diferențe dintre variantele disponibile. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cartea electronică de identitate poate fi eliberată și copiilor sub 14 ani, la solicitarea părinților. În acest caz, taxa este de 70 de lei. Există o excepție pentru copiii care solicită documentul cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, care pot beneficia de gratuitate.

Buletinul fără cip costă 40 de lei, dar nu poate fi folosit pentru călătorii în străinătate

Românii care nu doresc un document cu cip pot alege Cartea de Identitate Simplă, prescurtat CIS. Aceasta are tot dimensiunile unui card bancar, este valabilă pentru identificare în România, costă 40 de lei, indiferent dacă este solicitată pentru prima dată sau înlocuiește un document anterior dar nu poate fi folosită ca document de călătorie în străinătate.

De asemenea, nu oferă funcțiile digitale disponibile prin cartea electronică, precum autentificarea online și semnarea documentelor electronice. Astfel, persoanele care aleg varianta simplă și vor să călătorească în afara României trebuie să aibă un pașaport valabil.

Ce poți face cu noua carte electronică de identitate

Noua carte electronică nu este doar un document de identificare. Ea poate fi folosită pentru călătorii în statele Uniunii Europene, dar și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Elveția și în alte țări care o recunosc ca document de călătorie, precum Turcia sau Republica Moldova. În plus, permite accesarea unor servicii digitale și confirmarea identității fără deplasarea la ghișeu, atunci când platformele respective acceptă acest sistem.

Un alt avantaj este posibilitatea de a semna documente în format electronic, folosind certificatul de semnătură inclus în carte. Pentru aceste operațiuni, titularul utilizează două coduri PIN diferite: unul de patru cifre pentru autentificare și unul de șase cifre pentru semnarea electronică. Există și o schimbare importantă pentru persoanele care se mută. Adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe fața documentului, ci este stocată electronic. Astfel, schimbarea domiciliului poate fi făcută fără emiterea unei alte cărți fizice de identitate.

Unde te programezi pentru noul buletin și ce documente trebuie să pregătești

O altă diferență față de sistemul vechi este că solicitarea pentru cartea electronică de identitate nu mai este condiționată de localitatea de domiciliu. Românii se pot programa la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară care eliberează aceste documente, indiferent unde locuiesc. Programarea se face online, prin platforma oficială a Ministerului Afacerilor Interne, la adresa hub.mai.gov.ro/cei/programari/harta.

Pentru solicitarea documentului sunt necesare, în funcție de situație, actualul act de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie sau documentele privind divorțul. Poate fi necesară și dovada adresei de domiciliu, dacă informațiile nu pot fi obținute din evidențele oficiale, precum și dovada plății taxei, atunci când aceasta se aplică. Ministerul recomandă solicitanților să aibă la ei documentul care dovedește domiciliul, pentru situațiile în care verificările electronice nu returnează informațiile necesare.

Cei care vor noua carte electronică de identitate nu trebuie să aștepte expirarea documentului actual. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, preschimbarea poate fi solicitată oricând, inclusiv atunci când vechea carte de identitate este încă valabilă. Documentul aflat în termen de valabilitate rămâne la titular până la înmânarea noului act.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: buletin electronic UE - Uniunea Europeană călătorii Sfaturi utile MAI - Ministerul de Interne
Parteneri
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem, dar extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți de silueta Primei Doamne a Franței
Viva.ro
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem, dar extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți de silueta Primei Doamne a Franței
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Unica.ro
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Gsp.ro
„Zeiță” » Fosta rivală a Simonei Halep s-a schimbat radical după ce s-a lăsat de tenis: „La nivelul așteptărilor”
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Gsp.ro
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
Parteneri
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Avantaje.ro
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
Tvmania.libertatea.ro
Cine a propus-o, de fapt, pe Irina Fodor pentru „Asia Express”? Mona Segall a făcut dezvăluirea după ani de colaborare cu prezentatoarea. Numele celui care a avut ideea s-ar putea să te surprindă!
ALTE ȘTIRI
Daniel Anghel
Interviu
Știri România
13:00
De la investiții străine de 10 miliarde de euro în 2022, România a ajuns la 700 de milioane în 2026. Consultant de top: „Sunt bani în piață, firmele așteaptă un guvern și reformarea statului”
Un bărbat ține în mână o carte electronică de identitate
Știri România
12:55
Peste 2,7 milioane de români au trecut la buletinul electronic. Până când mai poți călători în străinătate cu cartea de identitate veche
Parteneri
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Adevarul.ro
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului
Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri
Fanatik.ro
Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri
Economia României a stagnat în T2, iar BNR ține dobânda la 6,50%; inflația ar putea crește spre final de an
Financiarul.ro
Economia României a stagnat în T2, iar BNR ține dobânda la 6,50%; inflația ar putea crește spre final de an
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de lux, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
MONDEN
Claudia Dumitru și Rareș Cojoc
Stiri Mondene
13:04
Noi imagini cu Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia Dumitru. Ce mesaj i-a transmis, după ce dansatorul a avut o nouă reușită la WDSF GrandSlam din Roma
Andreea Balan
Stiri Mondene
12:51
Fiica Andreei Bălan a împlinit 10 ani: „M-a învățat ce înseamnă să fiu mamă”
Parteneri
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Tvmania.libertatea.ro
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Libertateapentrufemei.ro
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Parteneri
Gsp.ro
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
Gsp.ro
Nu va mai juca tenis în 2026 și a plecat să exploreze una dintre „Cele 7 minuni ale lumii”
Parteneri
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Mediafax.ro
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului
Wowbiz.ro
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Wowbiz.ro
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…”
Jobul de vis a fost scos pe piaţă: 10.000 $ pentru 10 zile la mare. Ce condiţii trebuie îndeplinite
Observatornews.ro
Jobul de vis a fost scos pe piaţă: 10.000 $ pentru 10 zile la mare. Ce condiţii trebuie îndeplinite
Mesajul sfâșietor transmis de soțul Cristinei Mărie, chiar în ziua înmormântării: „Ai devenit un înger”
Kanald.ro
Mesajul sfâșietor transmis de soțul Cristinei Mărie, chiar în ziua înmormântării: „Ai devenit un înger”
POLITIC
Manifestanți la Universite în Strasbourg FOTO Radu Eremia
Reportaj
Politică
10:59
Corespondență. Cum a paralizat revolta elevilor o parte însemnată din Strasbourg
Siegfried Mureșan
Interviu
Politică
09:00
Siegfried Mureșan: Grindeanu i-a făcut viața mai grea lui Niculescu începând să traseze linii roșii
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii. Ultimele zile în care se mai pot cumpăra bilete
Cristi Balaj, dezvăluiri din meciurile în care l-a arbitrat pe Leo Messi! “Cum să-l compari pe Ronaldo cu el?”
Fanatik.ro
Cristi Balaj, dezvăluiri din meciurile în care l-a arbitrat pe Leo Messi! “Cum să-l compari pe Ronaldo cu el?”
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
13:48
Un angajat a primit un salariu de 10 ori mai mare din greșeală și a cheltuit toți banii în doar trei zile, în Ungaria. Ce a făcut când șeful i-a cerut banii înapoi
Stiri Mondene
13:40
Câte limbi străine știe Pepe junior. Artistul, dezvăluiri rare despre copiii lui: „Rosa a ieșit campioană națională”
Știri Externe
13:19
Volodimir Zelenski acuză dur SUA după atacurile rușilor în Ucraina: „Peste 70 de morți în două zile, iar Washingtonul menține afacerile cu Rusia”
Știri Externe
13:10
Jurista Navi Pillay a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2026, dar Comitetul nu a reușit să ia legătura cu ea
Citește mai multe
TRENDING
Politică
8 oct.
Ambasadoarea SUA care s-a întâlnit cu Sorin Grindeanu la un restaurant din București este anchetată de Departamentul de Stat din SUA. Liderul PSD: "N-am făcut trădare de țară"
Stiri Mondene
09:34
Câți bani ar fi primit Cheloo pentru a participa la Asia Express 2026. A rezistat cinci etape în show-ul de la Antena 1
Știri România
8 oct.
Tragerile loto din 8 octombrie 2026. Report de peste 2,4 milioane de euro la Loto 6 din 49
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026. Luna Nouă în Balanță
Horoscop gemeni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Gemeni. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Horoscop rac pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Rac. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026.
Horoscop taur pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Taur. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Horoscop sagetator pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Săgetător. Previziuni pentru perioada 10 - 16 octombrie 2026
Cum păstrezi hreanul pentru iarnă
Lifestyle
8 oct.
Cum se păstrează hreanul pentru iarnă: metode simple ca să rămână proaspăt şi iute
Murături asortate la borcan
Lifestyle
8 oct.
Ce legume se pun la murat împreună? Combinații pentru borcane delicioase
Murături în saramură
Lifestyle
30 sept.
Cum se face saramura pentru murături? Proporția de apă și sare
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Lei românești pentru plata unei facturi
Știri România
11:29
ANAF a prins 5 firme care aduc muncitori din Asia cu facturi fictive de peste 6.000.000 de lei. Cum au păcălit statul
Dragoș Pătraru în timpul emisiunii Starea Nației
Știri România
09:40
Dragoș Pătraru a vorbit la TVR despre interviul cu George Simion difuzat de televiziunea publică: „Îngrijorarea cetățenilor este legitimă”
Imaginea prezintă o persoană îmbrăcată în haine închise la culoare care merge sub o umbrelă colorată în timpul unei ploi torențiale, într-o zonă de parcare cu autoturisme.
Știri România
08:21
Vremea se răcește de luni în toată țara și vin ploile, lapoviță și ninsori la munte. Prognoza meteo ANM pentru 12 octombrie-8 noiembrie 2026
Cuvantul supat din limba romana pronuntat intr-un videoclip
Știri România
07:16
Cuvântul din limba română care a devenit viral după ce mulți au crezut că e o greșeală, deși e în DOOM
Nicușor Dan, președintele României
Opinii
09:55
Votați ce vreți, dar dup-aia anticipate. Asta trebuie să spună Dan
Luca Niculescu. Sursa foto: Dumitru Angelescu
Analiză
Opinii
09:00
Luca Niculescu, reformatorul sau doar încă un premier desemnat?
guvernul-romaniei-sigla
Opinii
7 oct.
A avea sau a nu avea guvern…
VIDEO Cine este Luca Niculescu
Opinii
6 oct.
Mă cheamă Luca și-mi place-ntre golani...
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu