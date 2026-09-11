Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, influența lunară va fi exercitată în cele două sectoare ale sănătății: universul interior va fi destul de calm și echilibrat, dar activitatea cerebrală va fi solicitată intens (gândire, analiză a unor situații delicate din punct de vedere profesional, luarea unor decizii) și îi va face pe cei născuți în zodia Scorpionului să se simtă obosiți, epuizați de resursele lor organice sau să devină agitați și insomniaci.

În ziua de 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va pune un accent negativ pe comunicare, învățare, dialoguri, exprimare într-un cadru oficial (inclusiv la examene), deplasări, relații cu frații, vecinii sau cunoscuți ocazionali..

Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, Luna va tranzita casa I a personalității și, alături de Venus, va crea un cuplu de forțe astrale care le vor da nativilor intuiții excepționale, vise premonitorii, cunoaștere neconvențională, subtilitatea în gândire.

Între 13 și 14 septembrie, planetele Uranus, Pluton și Mercur pot juca un rol destabilizator în sectoarele familiei, casei, călătoriilor, modului de locuire, ale averii sau ale câștigurilor patrimoniale de la diferite persoane, dar și la nivelul psihicului și al universului interior, controlat de casa a XII-a. Între 16 septembrie seara, după ora 19:41, și 18 septembrie, preocupări legate de regimul salarial sau de eventualele modificări ale contractului care vor influența și veniturile.