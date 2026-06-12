Citește Horoscop săptămânal Scorpion. Previziuni pentru perioada 13 – 19 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Scorpion.

Horoscop săptămânal Scorpion – 13 – 19 iunie 2026

Pe 13 iunie, relațiile parteneriale pot fi marcate de mici vanități, de dialoguri în contradictoriu sau de o îndârjire manifestată de ambele părți care nu vor să cedeze dar care nici nu vor să rupă un contract, să înceteze colaborarea ori să submineze asocierea lor doar că fiecare „o va ține pe a lui” și, din orgoliu, nu vor accepta, nici măcar „pe alocuri”, argumentele sau soluțiile celuilalt.

Între 13 iunie, după ora 16:02′, și 15 iunie după-amiaza, preocupări materiale marcate de schimbările de interes, de atitudine, de strategie sau de modificare a valorii pretinse de către nativi în revendicările lor pe fondul Lunii Noi, în Gemeni, din 15 iunie, care va aduce nuanțe mai mult sau mai puțin importante dar care sigur vor pune într-o altă lumină miza inițială.

Între 15 iunie, după ora 15:14′, și 17 iunie, după-amiaza, universul cunoașterii superioare, va fi susținut de tranzitul Lunii prin zodia Racului, care aflându-se în domiciliu, va fi puternică și va exercita o influență subtilă, care va angrena trăiri interioare, reacții sufletești, gusturi, impresii, atașamente și proiecții care se vor reconfigura într-o nouă viziune sau într-o primă etapă a unui proces de înnoire.

Unele vor privi conștiința de sine aducând o vizibilă tulburare a unor temeiuri. Între 17 iunie, după ora 15:05′, și 19 iunie, sectorul carierei va intra într-o nouă versiune pe fondul intrării planetei Venus, pe 13 iunie, în zodia Leului; până pe 9 iulie, ea va tranzita sectorul carierei și al valorificării superioare a pregătirii profesionale.

Firește, ca Mic Benefic și Protector, Venus va exercita un patronaj util, pozitiv, deschizător de drumuri doar că, mergând foarte repede, planeta va face chiar pe 18/19 iunie o opoziție cu Pluton, declanșând contradicții și făcându-i pe nativi să se confrunte cu piedici și dificultăți în demersurile lor.

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