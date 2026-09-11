Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 12 - 18 septembrie 2026

Între 12 și 14 septembrie, dimineața, efort de a păstra armonia și relații destinse cu colegii și cu superiorii; tentative de a rezolva o chestiune salarială; însă, dacă vor fi formulate evaziv sau cu prea puține argumente ori fără o susținere energică, e de anticipat că revendicarea nu va conduce la niciun rezultat concret.

Unele persoane pot trăi momente de stres pe care vor face efortul să le alunge prin relaxare, autosugestie, autocontrol sau prin momente relaxante. Pe 14 septembrie, Luna Neagră va intra în zodia Capricornului și, până pe 11 iunie 2027, va funcționa ca un factor destabilizator pentru multe dintre demersurile care au nevoie de pregătire specială iar unor nativi le va fi greu să intre într-un regim special de studiu, învățare, examinări, efort intelectual astfel că vor pierde șansa unei calificări, a unei specializări sau a confirmării prin diplome și certificate a nivelului lor de pregătire..

Între 14 septembrie, după ora 07:44, și 16 septembrie, seara, atenție la unele amabilități venite din partea celor cu care nativii trebuie să negocieze și care pot adopta o tehnică menită să le slăbească vigilența ori să le abată atenția de la detaliile esențiale ale unei înțelegeri, asocieri sau parteneriate. Între 13 și 14 septembrie, va funcționa un Trigon regal între planetele Uranus, Pluton și Mercur, care pot juca un rol destabilizator pe sectoarele bani, muncă (profesie) și funcție.

Între 16 septembrie seara, după ora 19:41, și 18 septembrie, mesaj, gânduri și preocupări legate de chestiunile patrimoniale, materiale ori bănești care trebuie rezolvate corect, mai ales dacă au legătură cu casa (locuința).