Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 19 - 25 septembrie 2026

Pe 19 septembrie, unii nativi vor căuta soluții pentru o chestiune patrimonială care trebuie rezolvată pe cale legală (notarială, procesuală, prin mediere sau cu ajutorul unor experți). Între 19 septembrie, după ora 7:55, și seara zilei de 21 septembrie, posibile disensiuni în familie, născute din viziunea diferită a nativilor față de cea a părinților sau a rudelor în vârstă, apropiate de interese generale (ideologice, culturale, religioase, profesionale).

Între 21 septembrie, după ora 20:15, și 24 septembrie, dimineața devreme, vor avea loc evenimente cu tentă bizară, greu explicabilă sau neînțeleasă, ascunse voitor de către unii adevărate motivații, care le vor pune probleme celor născuți în zodia Taurului, în plan profesional sau social (dacă e cazul).

În seara zilei de 23 septembrie, Soarele va intra în zodia Balanței și, până pe 23 octombrie, va tranzita sectorul muncii și al sănătății „de zi cu zi”. Va funcționa protectiv pentru activitățile profesionale curente precum și revitalizant în plan fiziologic. Taurii se vor putea recupera după o afecțiune și vor depăși mai ușor un eventual accident minor sau o intervenție terapeutică invazivă.

Pentru început, el va putea zdruncina însă încrederea în ceva sau în cineva prin felul în care va topi valul de umbră sau de ceață care a acoperit tot felul de ipoteze despre realitate, ceea ce le-a permis nativilor să-și construiască reprezentări false despre lume sau despre unele persoane și situații. Între 24 septembrie, după ora 05:24, și 25 septembrie, momente plăcute petrecute alături de prieteni sau de cei apropiați, prin gusturi și preocupări comune.