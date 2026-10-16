Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața devreme, cele două case ale sănătății nu vor fi solicitate în chip neplăcut; totuși, Luna în conjuncție cu Luna Neagră va alcătui șase cuadraturi cu planetele din Berbec și va genera îngrijorare, nedumerire și frica de o evoluție nefavorabilă a stării de sănătate.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, oboseală, solicitări multiple, relații parteneriale care le ocupă nativilor atenția, le pun răbdarea la încercare sau îi introduc în stări de spirit costisitoare (enervare, concentrare, încordare în timpul unor dezbateri, luarea unor decizii dificile înainte de semnarea unui contract), mai ales dacă va fi vorba de bani, statut profesional, autoritate sau succes.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, context bănesc normal. Pe 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va tranzita casa a X-a a rolului socio-profesional și a succesului sau a afirmării, introducând note speciale, marcate de discreție și de o evidență mascată de împrejurările exterioare, care nu permit o înțelegere corectă, profundă și adecvată a unei situații ce pune în joc onoarea sau imaginea publică a unor Vărsători.

O primă mostră a acestor secvențe greu de pătruns, ca înțeles, ar putea să se producă în jurul datei de 24 octombrie, când Soarele va face o conjuncție cu Venus, retrogradă, construind premise care abia după 4 decembrie vor putea fi reglementate.