Cinci contestații țin pe loc licitația pentru noua aducțiune care ar trebui să rezolve criza apei din nordul județului Neamț.

Procedura a fost lansată în primăvara anului 2025, iar Consiliul Județean Neamț a desemnat în iulie un câștigător, dar contractul nu a mai fost semnat. Patru dintre ofertanți au atacat rezultatul, iar ulterior a depus contestație inclusiv firma care și-a adjudecat contractul. Dosarele așteaptă decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Între timp, locuitorii din orașul Târgu Neamț și comunele limitrofe continuă să se confrunte cu probleme în alimentarea cu apă: avariile și întreruperile au afectat inclusiv școlile din oraș, în condițiile în care debutul anului școlar a fost dat peste cap, iar autoritățile au fost nevoite să asigure apă prin soluții provizorii.

Noua conductă (Preutești – Tg Neamț), lungă de peste 16 kilometri, este proiectată pentru suplimentarea debitului de apă și reducerea avariilor care afectează sistemul de alimentare. Pe termen scurt, în decurs de 6 luni de la ordinul de începere a lucrărilor, ar urma să fie executat un tronson critic, între o captare (Preutești) și un rezervor (Batalion).

Concurență neașteptat de mare la licitație

Ceea ce a părut în prima fază o licitație de duzină, s-a dovedit o piatră de moară pentru conducerea județului Neamț. Lucrările au fost scoase la mezat în luna martie a.c., iar o lună mai târziu erau depuse 15 oferte.

Pentru contractul cu o valoare de peste 25 milioane de lei au licitat constructori mari din regiunea de nord-est a țării și nu numai. În competiție au intrat, printre altele, firme precum Danlin XXL (Neamț), Conest (Iași), Hidroconstrucția (București), Cornell’S Floor (Botoșani), Trust CCDP (Neamț), Daroconstruct (Iași), Bahm Construcții (Botoșani), Euskadi (Timișoara), MIS Grup (Bistrița Năsăud) și Group Construct Bucovina (Suceava). În total, peste 30 de firme sunt implicate în licitație, cu oferte individuale sau în asociere.

Raportul de procedură a fost emis în iulie. Conform verificărilor Libertatea, firma câștigătoare este Trust CCDP. Compania este cunoscută la nivel local pentru numeroase contracte cu autorități din județul Neamț. În doar două zile, patru firme (Daroconstruct, Euskadi, Laurențiu H și Group Construct Bucovina) au contestat rezultatul. Dosarul a rămas blocat la CNSC toată vara, iar în septembrie a venit rândul câștigătorului să depună o contestație.

Țevi și utilaje grele, „depozitate” la adresa unui apartament

Una dintre sesizări vizează o situație hilară: unul dintre ofertanți a transmis CJ Neamț că poate mobiliza, din punctul de lucru de la un apartament aflat la parterul unui bloc din Piatra Neamț, în cel mult două ore, o echipă cu trei oameni, conducte lungi de 6 metri și cu diametrul de 600 milimetri, vane, excavatoare, buldoexcavatoare și compactoare. O astfel de condiție este stabilită pentru perioada de garanție a lucrării în situațiile în care intervin avarii pe rețea.

„Nu a fost indicat niciun depozit, garaj, platformă ori teren distinct în care ar urma să fie păstrate aceste materiale și utilaje grele și nici nu a explicat raportul dintre apartamentul indicat ca punct de lucru și pretinsă «bază operațională»”, se arată în sesizarea depusă de câștigător împotriva unei firme clasate pe locul IV și care a solicitat, la rândul ei, respingerea primelor trei oferte.

Diferența dintre primele oferte a fost de doar câteva puncte, astfel că o eventuală reevaluare poate schimba rezultatul licitației.

Un alt ofertant a susținut în contestație că firma desemnată câștigătoare nu ar fi demonstrat că dispune efectiv de toate echipamentele necesare șantierului și a reclamat lipsa dovezilor privind personalul autorizat pentru efectuarea unor lucrări.

Graficul de execuție este o altă direcție a disputei: mai mulți contestatari susțin că unele dintre ofertele acceptate nu respectă cerința privind finalizarea în șase luni a tronsonului critic în sensul că nu apar suficienți angajați mobilizați, utilaje și materiale alocate fiecărei activități. Finalizarea cu prioritate a acestui tronson, care ar contribui la rezolvarea crizei apei din nordul județului Neamț, are o pondere de 10% în licitație, iar orice perioadă de peste 6 luni ofertată nu ar fi fost punctată.

Celelalte contestații vizează, în principal, modul în care CJ Neamț a verificat prețurile și soluțiile tehnice propuse de constructori. Sunt contestate costurile considerate prea mici sau insuficient justificate, sursele de aprovizionare cu materiale și chiar motivele pentru care unele firme au fost eliminate. De exemplu, într-un caz, CJ a considerat că un ofertant a dublat costurile pentru transportul balastului și nisipului, în timp ce firma susține că doar a separat costul transportului de cel al materialului într-o operațiune contabilă. Aceeași societate reclamă că a fost depunctată și pentru că nu a prevăzut o piesă din beton care, susține aceasta, nici măcar nu apare în proiectul tehnic al lucrării.

Criză de câteva luni, problemă cunoscută de ani întregi

Într-o declarație recentă, președintele CJ Neamț Daniel-Vasilică Harpa a subliniat că soluția principală pentru rezolvarea crizei apei este noua aducțiune Preutești – Târgu Neamț. În același timp, Harpa a reproșat voalat CNSC-ului faptul că soluționarea contestațiilor depuse în vară întârzie.

„Procedura de achiziție este blocată de o contestație depusă în urmă cu peste două luni, asupra căreia CNSC nu s-a pronunțat până astăzi”, a spus șeful CJ, citat de Agerpres.

Criza apei din zona Târgu Neamț durează de peste două luni, dar problemele conductei actuale de la Preutești sunt cunoscute de ani întregi. O expertiză realizată în urmă cu aproape zece ani recomanda înlocuirea integrală a conductei.

În paralel cu realizarea noii aducțiuni, CJ Neamț are și un proiect pentru reabilitarea a 4 kilometri din actuala conductă, sector unde se întâmplă zilnic zeci de avarii și care creează cele mai mari probleme din prezent.

Acesta probleme nu au avut însă o singură cauză. Apa Serv, compania județeană de apă, a invocat, alături de avariile de la Preutești, și seceta, care a redus resursele disponibile la captarea Lunca.

Situația a devenit critică la începutul lunii septembrie când, potrivit unui reprezentant al companiei, doar două dintre cele 13 puțuri mai aveau apă. Captarea Lunca asigură aproximativ 70% din necesarul orașului.

Situația s-a complicat în ultimele zile după creșterea turbidității apei râului Ozana. Prefectul Maria Apostol a anunțat că verificările făcute împreună cu SGA, ABA Siret și Garda de Mediu au confirmat problema și că sunt analizate inclusiv activitățile desfășurate în zona șantierului autostrăzii. Prefectul a subliniat însă că nu există, în acest moment, o concluzie că activitatea din zona balastierei este cauza lipsei apei. Au fost dispuse lucrări pentru creșterea capacității de decantare, precum și oprirea funcționării stației de sortare, situația urmând să fie monitorizată zilnic.

„Problema apei din Târgu Neamț nu are o singură cauză. Avem și problema conductei de la Preutești, avem investiții care au fost întârziate, iar acum avem și această problemă la captarea Lunca. Nu spun că activitatea din zona balastierei este cauza lipsei apei. Spun că este un factor care trebuie verificat și, dacă se confirmă că afectează captarea, trebuie eliminat”, a spus prefectul, într-un mesaj postat pe Facebook.