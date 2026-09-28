Connect-R, în centrul unui scandal după un live pe TikTok. Ce i-a spus unei femei și cum se apără artistul: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine, atârnă pielea”

Connect-R este în centrul unei controverse după un live pe TikTok în care a făcut mai multe comentarii despre aspectul fizic al Grațielei Agache. Aceasta a publicat ulterior un fragment din transmisiune și a criticat public afirmațiile artistului. Connect-R susține însă că totul a fost un pamflet și că intenția sa a fost să o îndemne să facă sport și să aibă un stil de viață sănătos.

Connect-R se află din nou în centrul unei controverse. Artistul a fost criticat după un live pe TikTok în care a făcut mai multe remarci despre aspectul fizic al Grațielei Agache. Fragmentul din transmisiune a ajuns ulterior pe rețelele de socializare, unde a generat reacții din partea internauților.

Grațiela Agache a ales să vorbească public despre episod și a transmis că nu urmărește să provoace un val de ură împotriva artistului, ci să atragă atenția asupra modului în care au fost formulate comentariile.

Grațiela Agache: „Sunt comparată cu un câine”

Potrivit Grațielei Agache, live-ul de pe TikTok a fost urmărit de aproximativ 200 de persoane. Aceasta a publicat pe Facebook un fragment din transmisiune și a explicat cum a perceput afirmațiile făcute de Connect-R.

„Sunt comparată cu un câine. Se spune despre mine că sunt «urâtă rău», că întâlnirea cu mine i-ar fi provocat senzația de vomă, că fără filtre arăt «direct Hell»… Nu îndemn pe nimeni să îl insulte pe Connect-R sau să îi răspundă folosind același limbaj pe care eu îl condamn”, a scris Grațiela Agache.

Ea a precizat că nu își dorește ca reacția sa să ducă la alte jigniri la adresa artistului, ci a vrut să prezinte public ceea ce s-a întâmplat în timpul transmisiunii.

Ce afirmații a făcut Connect-R în timpul live-ului

În fragmentul publicat ulterior online, Connect-R face mai multe remarci referitoare la aspectul fizic al Grațielei Agache și îi recomandă să slăbească și să facă sport.

„Puturoaso care ești! Uită-te puțin cum arăți! Aici nu e nicio glandă tiroidă, este puturoșenie, nesimțire și mâncat la 12 noaptea. Uite cearcăne în tine. Ce consumi, ce faci? Uită-te cum arăți! Nu ți-e rușine? Despre ce vorbim? Mănânci la 12 noaptea, arăți în ultimul hal. Fă ceva cu sănătatea ta, atât voiam să îți zic. (…) Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine, atârnă pielea. Marș la alergat, marș!”, a spus artistul.

În continuarea intervenției, Connect-R a făcut și o altă remarcă despre aspectul Grațielei Agache: „E urâțică, pentru mine. Am văzut-o în realitate. Ferească bunul Dumnezeu!”

Afirmațiile au fost ulterior preluate pe rețelele de socializare, unde au apărut numeroase reacții.

Cum răspunde Connect-R acuzațiilor

După reacțiile apărute în mediul online, artistul a susținut că nu a intenționat să o jignească pe Grațiela Agache. Connect-R a explicat că, din punctul său de vedere, intervenția trebuie privită în contextul specific platformei TikTok.

„Nu te-am jignit, femeie, te-am trimis la sport. TikTok-ul, prin definiție, e un pamflet. Echipa de management s-a interesat și e în regulă, chiar mi-a spus că nu te-am jignit cu absolut nimic, nu am făcut decât să te trimit la sport, să mănânci sănătos”, a declarat Connect-R.