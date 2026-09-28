Un autoturism BMW în valoare de 175.000 de lei, cumpărat din Germania cu 35.000 de euro, a fost oprit la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Polițiștii de frontieră au descoperit că mașina figura în bazele de date ca fiind furată din Slovacia.

Incidentul a avut loc duminică, 27 septembrie 2026, în jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița.

Un cetățean cu cetățenie română și a Republicii Moldova, în vârstă de 38 de ani, s-a prezentat la control pentru a ieși din România. Bărbatul conducea un autoturism înmatriculat în Germania.

Polițiștii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la situația juridică a mașinii și au decis să facă verificări suplimentare.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat că autoturismul era semnalat în bazele de date ca fiind furat din Slovacia.

„Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism de lux care figura în bazele de date ca fiind furat din Slovacia”, a transmis Poliția de Frontieră.

Mașină de 35.000 € confiscată la Albița: figura ca furată din Slovacia Sursa foto: Poliția de Frontieră

Șoferul le-a spus polițiștilor că nu știa că autoturismul ar fi fost furat. Bărbatul cumpărase autoturismul dintr-un parc auto din Germania și achitase 35.000 de euro.

„Bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul dintr-un parc auto, din Germania, cu suma de 35.000 de euro și nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Mașina, evaluată de autorități la 175.000 de lei, a fost reținută pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Autoturismul a rămas în custodia autorităților până la clarificarea situației juridice și continuarea verificărilor.