Dani Oțil, anunț despre Power Couple 2027: „S-a lăsat cu lacrimi”. Ce se întâmplă cu emisiunea de la Antena 1

În urmă cu mai bine de o săptămână, Antena 1 a anunțat cine sunt cuplurile de la Power Couple România 2027, iar acum Dani Oțil vine și el cu un anunț important.

Potrivit celor de la Antena 1, dar și celor spuse de către prezentatorul show-ului, emisiunea Power Couple România 2027 se filmează deja în Malta, urmând ca la începutul anului viitor să ajungă pe micile ecrane, în fața telespectatorilor.

Power Couple România a ajuns la cel de-al patrulea sezon, iar formatul de la Antena 1 continuă să-i captiveze pe cei de acasă și să le ofere peisaje de neuitat, probe de neratat și lecții de viață importante.

Cine sunt cele 9 cupluri de la Power Couple România 2027

Alexandra și Bvcovia, Alina și Ciprian Dumitru, Bianca Hîrsana și Sebastian Coțofană, Cosmina și Eric de Oliveira Pereira, Erika și Gami, Iorga și Adrian „Elicopter”, Oana Zara și Bogdan Medvedi, Oana și Ionuț „Pitbull” Atodiresei, Roxana „Valahița” și Radu Valahu sunt perechile care au avut curajul să accepte provocarea de această dată. Și se află deja în Malta, fără acces la telefon sau la mediul exterior, trecând prin cele mai tari probe.

„Recunosc, abia așteptam să revenim în Malta și să dăm drumul la treabă! Ca în fiecare an, colegii mei au făcut o treabă senzațională și au gândit niște probe... despre care, mai bine, încă nu vă dau alte detalii! Vă dau totuși din casă: deja s-au investit sume importante, s-au pus la bătaie superputeri și s-a lăsat cu lacrimi, unele de fericire, altele de la momentele dificile. Important este că și de această dată vă aducem show-ul pe care-l așteptați. Ne revedem curând”, a spus Dani Oțil.

Și în acest an, în inima Maltei, echipa de producție a pregătit noi provocări care-i vor lăsa pe participanți fără cuvinte! Fie că este vorba de înălțimi impresionante, de elemente neașteptate sau de întrebări surprinzătoare, toate detaliile sunt bine puse la punct. În urmă cu doar câteva zile, Dani Oțil a dat startul filmărilor pentru un sezon ce se anunță extrem de puternic!

Vila este deja cunoscută celor de acasă, sala de investiții este gata să descopere curajul celor care trebuie să ia decizia în fiecare dimineață, iar living-ul primește deja întâlnirile din fiecare seară.

Producătorul show-ului a vorbit despre probele din Malta

Alex Fotea, producătorul și regizorul proiectului, a lucrat în ultimele luni alături de echipa lui, pentru a le oferi concurenților o experiență de neuitat: de la probe, la locații, la elemente de noutate.

„Fiind deja la sezonul patru, concurenții au venit cu multe detalii cunoscute, așa că ne-am dorit să-i surprindem încă de la început. A fost și pentru noi o provocare, dar vă asigur că ne-a ieșit! Avem probe noi, «nebune» și spectaculoase, exact așa cum i-am obișnuit pe cei de acasă. Avem unele jocuri deja cunoscute, cărora le aducem noi twist-uri, și avem nouă echipe care fac un mix excelent, între experiență și tinerețe, între relații sudate și relații care abia își scriu povestea!

Suntem și în acest an în Malta și mă bucur că avem deja locuri pe care încă nu le exploraserăm și care aduc cadrul perfect pentru ceea ce am gândit. Știm că așteptarea este grea, dar până la startul difuzării, vă promit să vă oferim, treptat, mici imagini din ceea ce urmează să vedeți”, a mărturisit Alex Fotea.

Alex Fotea, regizor și producător | Foto: Antena 1