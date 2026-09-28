În cadrul unui interviu acordat recent, Andreea Esca a vorbit despre relația pe care o are cu cei doi copii ai ei, Alexia, în vârstă de 26 de ani și Aris, în vârstă de 23 de ani. De asemenea, ea recunoaște că le cere celor doi sfaturi, atunci când are nevoie sa ia o decizie. Vedeta Pro TV spune că este foarte mândră de fiica și fiul ei.

„Avem o relație foarte bună, cred că suntem niște adulți care se înțeleg foarte bine. Sunt foarte mândră de ei, că sunt pasionați de ceea ce fac, că sunt muncitori, că sunt înțelepți, că au simțul umorului, că sunt prietenoși, că vorbesc frumos cu oamenii, lucruri despre care cred că v-ar vorbi orice părinte. Sunt chiar foarte, foarte mulțumită și foarte mândră de unde sunt ei în acest moment”, a declarat Andreea Esca pentru unica.ro.

Totodată, ea recunoaște că, uneori, mai apelează la ajutorul lor și le cere părerea cu privire la anumite domenii în care ei sunt mai pricepuți.

„Sigur, le mai cer sfaturi. Da, dacă e vorba poate de ceva, nu știu, în care ei au mai mult know-how, cum ar fi, nu știu, rețele sociale sau fotografii sau nu știu… Îi mai întreb, dar… Cred că, în egală măsură, mă întreabă și ei pe mine”, a mai spus prezentatoarea TV.

Recent, Andreea Esca a făcut mărturisiri despre afacerea de suflet lansată la Porumbacu de Sus alături de soțul ei, Alexandre Eram. Știrista a recunoscut că a avut temeri la început.

Inițiativa, dezvoltată alături de soțul ei, Alexandre Eram, și sprijinită de o comunitate strânsă de prieteni, a devenit din luna iulie un punct de atracție pentru iubitorii de artă, natură și experiențe locale autentice.

„Cel mai frumos lucru pe care l-am realizat anul acesta, alături de Alexandre Eram, și cu susținerea multor prieteni, este, de departe A lu Escana! Acest loc de la Poalele Negoiului, în Porumbacu de Sus, unde din iulie încoace, avem parte de oameni minunați care ne trec pragul pentru un spectacol de teatru, un concert, o expoziție, un atelier de împletit, o oră de lucrat lutul, un spectacol pentru copii, un film în grădină, un «brunch» gustos, o zi de lectură interactivă pentru micuții din sat, o cină specială, o cafea cu prăjitură, o socată sau o spumă de zmeură”, a mărturisit Andreea Esca pe rețelele de socializare.