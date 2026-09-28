Stâlpii albaștri instalați pe numeroase drumuri din Germania sunt adesea confundați cu radarele fixe, iar mulți șoferi frânează instinctiv când îi observă. În realitate, dispozitivele fac parte din sistemul de taxare a camioanelor și nu controlează viteza autoturismelor.

Stâlpii albaștri nu sunt radare

Pe numeroase drumuri europene, în special în Germania, au fost instalate construcții înalte, de culoare albastră, care de la distanță seamănă cu radarele moderne.

Aspectul lor, amplasarea și modul de funcționare îi fac pe mulți șoferi să creadă că sunt folosite pentru controlul vitezei.

În realitate, rolul lor este legat de colectarea taxelor de drum pentru vehiculele grele.

Conform publicației Interia, stâlpii albaștri fac parte din sistemul de taxare a camioanelor și înlocuiesc structurile de tip portal amplasate deasupra carosabilului, folosite în alte state pentru același scop. Construcțiile au aproape patru metri înălțime și sunt echipate cu un sistem care verifică automat vehiculele ce trec pe lângă ele.

Cum funcționează sistemul

În momentul în care un vehicul trece prin dreptul stâlpului, o cameră de înaltă rezoluție citește numărul de înmatriculare. În același timp, senzorii montați pe laterale colectează informații care permit sistemului să identifice tipul vehiculului.

Acest lucru este important în special în cazul camioanelor, deoarece ele sunt obligate, în majoritatea cazurilor, să achite taxa de drum.

Stâlpii albaștri nu sunt radare / Imagine generată cu AI

Dacă taxa a fost plătită, înregistrarea este ștearsă imediat din sistem. În caz contrar, dispozitivul generează o amendă care poate ajunge la 240 de euro.

Aspectul stâlpilor și asemănarea lor cu radarele clasice îi sperie adesea pe șoferii autoturismelor. Confuzia este amplificată de blițurile cu infraroșu folosite de dispozitive.

Lumina acestora se reflectă pe vehiculele care se apropie, iar mulți conducători auto au impresia că tocmai au fost fotografiați pentru depășirea vitezei.

Apelul poliției germane către șoferi

Poliția din Germania atrage atenția că nu există niciun motiv pentru a frâna brusc în apropierea acestor stâlpi doar pentru că seamănă cu un radar.