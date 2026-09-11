Un mecanic cu peste 20 de ani de experiență ar fi demontat motorul unui Porsche Cayenne diesel, dar nu ar mai fi reușit să îl reasambleze corect. Potrivit unei povești relatate de un cititor și publicate de Car Throttle, incidentul ar fi provocat o pagubă de aproximativ 40.000 de euro.

Mecanicul nu a mai reușit să reasambleze motorul corect

O experiență de peste două decenii într-un service, un motor Porsche complet demontat și o problemă greu de imaginat: mecanicul nu ar mai fi știut cum să îl pună la loc. Este povestea neobișnuită care vine din Belgia și care ar fi provocat o pagubă de aproximativ 40.000 de euro unei reprezentanțe Porsche.

Există însă o precizare importantă: potrivit autoblog.it, cazul pornește de la relatarea unui cititor publicată de Car Throttle și nu este confirmat prin documente independente.

Conform relatării, reprezentanța Porsche tocmai angajase un mecanic care venea de la Audi, unde ar fi lucrat mai bine de 20 de ani. Noul angajat a primit sarcina de a lucra la un Porsche Cayenne diesel care avea o problemă la motor. Era prima intervenție pe care ar fi trebuit să o gestioneze singur în noul service.

Mecanicul a început să demonteze treptat motorul, până când ar fi identificat cauza defecțiunii. Problema adevărată, însă, a apărut ulterior. În momentul în care trebuia să reconstruiască motorul, mecanicul nu ar mai fi reușit să îl reasambleze corect.

Cum a încercat mecanicul să ascundă greșeala

Într-o asemenea situație, solicitarea ajutorului unui coleg sau consultarea documentației tehnice ar fi putut rezolva problema. Doar că mecanicul ar fi ales o soluție cu totul diferită pentru a evita să recunoască faptul că întâmpina dificultăți. Conform poveștii, mecanicul ar fi provocat intenționat zgârieturi adânci pe chiulase, apoi a susținut că o bucată de metal a trecut prin motor și a deteriorat iremediabil blocul motor. În acest fel, motorul aparent nereparabil ar fi oferit o explicație pentru imposibilitatea de a-l reasambla.

Cazul ar fi atras atenția chiar companiei Porsche deoarece, potrivit relatării, era primul motor de acest tip din Europa care prezenta o problemă similară. Producătorul a solicitat astfel să examineze motorul, iar inspecția a arătat că deteriorările motorului nu erau compatibile cu explicația oferită de mecanic. În acel moment ar fi ieșit la iveală ceea ce s-ar fi întâmplat în realitate. Potrivit relatării preluate de Car Throttle, întreaga situație ar fi costat reprezentanța aproximativ 40.000 de euro, iar mecanicul ar fi fost concediat.

Ce este recomandat înaintea unei reparații

În cazul unor intervenții complexe și costisitoare, poate fi util ca problema reclamată și lucrările convenite să fie consemnate în scris, iar documentele aferente să fie păstrate.

De asemenea, fotografierea mașinii înainte de reparație poate ajuta la demonstrarea existenței sau absenței unor eventuale deteriorări.