„Mi-au căzut dinții în avion”. Ce a pățit o coafeză cunoscută din Polonia după ce s-a dus la dentist în Turcia

Avea ținuta pregătită, era bine dispusă și urma să participe la o gală din Milano, unde trebuia să primească un premiu. Dar, în timpul zborului, o coafeză cunoscută din Polonia a avut parte de o surpriză pe care nu și-ar fi dorit-o, mai ales înainte să apară în fața fotografilor. Femeia a povestit totul pe Instagram, potrivit publicației poloneze Plotek.

Și-a pus coroane dentare în Turcia, dar acestea i-au căzut în avion

Marlena Manko, o coafeză și formatoare în domeniul hairstylingului, a decis să își îmbunătățească zâmbetul apelând la servicii stomatologice din Turcia. Numai că duminică, 11 octombrie 2026, în timp ce zbura spre Milano, a avut parte de un incident neașteptat: coroanele dentare montate în Turcia s-au desprins.

„Tocmai mi-au căzut dinții în avion”, a anunțat femeia într-o înregistrare publicată pe contul său de Instagram.

Deși situația a luat-o prin surprindere, Marlena a încercat să facă haz de necaz și a povestit că plecase spre Italia cu ținuta de gală pregătită și cu gândul la premiul pe care urma să îl primească. În schimb, a ajuns să se preocupe de coroanele dentare care tocmai se desprinseseră.

A recunoscut că întâmplarea era și amuzantă, și înfricoșătoare, mai ales că în scurt timp trebuia să pozeze în fața fotografilor.

Ce a făcut coafeza după ce i-au căzut coroanele dentare

În loc să intre în panică, Marlena Manko a încercat să găsească o soluție până când va putea ajunge la un cabinet stomatologic. Femeia a explicat că a păstrat coroanele desprinse într-o cutie curată și că, până la consultație, intenționează să mănânce numai alimente moi. De asemenea, a precizat că nu va încerca să își lipească singură coroanele și că va merge la medicul dentist, care va verifica situația și va stabili dacă lucrările pot fi fixate din nou.

Chiar și în aceste condiții, nu și-a pierdut simțul umorului. A încheiat postarea cu speranța că, de această dată, zâmbetul ei va avea un bilet care nu mai poate fi anulat. Marlena a ținut să precizeze că desprinderea unor coroane dentare se poate întâmpla, deși nu ar trebui să fie ceva obișnuit. Ea a subliniat că numai un medic poate stabili cauza și că simplul fapt că lucrarea a fost realizată în Turcia nu explică problema.

Reacțiile internauților după pățania coafezei din Polonia

Filmarea publicată pe Instagram a provocat numeroase reacții. Mulți dintre cei care o urmăresc au felicitat-o pentru felul în care a reușit să trateze o situație atât de neplăcută. Unii i-au transmis că ei nu ar fi reușit să rămână atât de calmi și au felicitat-o pentru autoironie, în timp ce alții i-au urat să participe cu bine la gală și să își primească premiul.

Au existat însă și comentarii ironice la adresa tratamentelor stomatologice realizate în Turcia. Unii utilizatori au făcut aluzii la costurile unor asemenea intervenții, în timp ce alții au criticat tendința de a modifica aspectul dinților pentru a obține un zâmbet foarte alb.

A făcut haz de necaz, iar la Milano și-a primit premiul

Marlena nu și-a pierdut simțul umorului nici după ce pățania din avion a devenit virală. Coafeza a revenit pe Instagram cu o postare ironică despre momentul care i-a dat peste cap planurile.

„Trebuia să apar la gala din Milano, într-o rochie roșie, cu o statuetă. Viața avea alte planuri: am apărut cu un zâmbet turcesc”, a glumit ea, făcând referire la coroanele dentare desprinse.

Incidentul nu a împiedicat-o să participe la gală și ulterior, Marlena a anunțat că și-a primit premiul la evenimentul Business Women’s & Life, organizat la Palazzo Visconti din Milano.

Coafeza a povestit că distincția reprezintă pentru ea o recunoaștere a anilor de muncă și a proiectului Kairos Edu, prin care oferă cursuri de specialitate. Potrivit postării sale, printre premiați s-au numărat și cântăreața Edyta Gorniak, actrița Ewa Kasprzyk, designerii Paprocki și Brzozowski și reprezentanții brandului Wojas.