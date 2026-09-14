Piața de retail din România trece printr-o reorganizare majoră. Omul de afaceri Dan Ostahie, fondatorul și proprietarul grupului Altex, a decis să renunțe la brandul Brico Dépôt și să schimbe numele întregii rețele de bricolaj achiziționate în urmă cu un an.

BRICO, noua identitate

De la finalul acestei etape de tranziție, spațiile comerciale vor funcționa sub o nouă identitate de brand, scurtată la denumirea „BRICO”.

Transformarea fostei rețele Brico Dépôt sub noua identitate BRICO aduce o strategie nouă pentru cumpărătorii din România. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, noul concept dezvoltat de proprietarul Altex mizează pe modernizarea masivă a spațiilor comerciale existente, extinderea gamei de produse disponibile la raft și integrarea tehnologiilor de ultimă generație, inclusiv a instrumentelor bazate pe inteligență artificială.

Decizia vine ca o consecință firească a finalizării procesului de preluare a celor 30 de magazine pe care grupul britanic Kingfisher le opera pe piața locală.

Rebrandingul nu reprezintă doar o simplă schimare de siglă pe fațada clădirilor, ci marchează trecerea rețelei sub o strategie de dezvoltare complet autohtonă, adaptată preferințelor cumpărătorilor din România.

„BRICO este un nou capitol al unei povești care a început în România în 2002, odată cu Bricostore, și a continuat prin Brico Depot. Păstrăm experiența construită în peste două decenii, dar schimbăm modul în care ne raportăm la client și la proiectele lui”, a transmis Dan Ostahie.

Implementarea noii identități se va desfășura treptat în următoarele șase luni, procesul cuprinzând reconfigurarea spațiilor interioare, înlocuirea semnalisticii exterioare și lansarea unei noi platforme digitale de e-commerce.

Investiții masive de 50 de milioane de euro

Pentru a susține această transformare, grupul Altex a bugetat investiții masive de 50 de milioane de euro pentru următorii trei ani, sumă orientată spre modernizarea rețelei fizice și digitalizarea serviciilor oferite clienților.

Planul de extindere al noii rețele BRICO include și deschiderea de spații noi, prima unitate construită direct sub acest nume urmând să își deschidă porțile în orașul Vaslui. Pe lângă diversificarea gamei de produse de construcții și amenajări interioare, noul concept își propune să integreze soluții digitale bazate pe inteligență artificială pentru estimarea costurilor și servicii complete de consultanță, livrare și montaj la domiciliu.

Altex a cumpărat Brico Depot România, la sfârșitul anului 2024, într-o tranzacție care include întreaga rețea de 31 de magazine din 24 de orașe, operațiunile de distribuție și sediul central din București.