Finlanda a decis să se alăture „disuasiunii nucleare avansate” propuse țărilor europene, în martie, de către preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.

„Un grup de coordonare nucleară urmează să fie înfiinţat în lunile următoare, pentru a începe punerea în aplicare a acestei cooperări", au anunțat Franța și Finlanda într-o declarație comună.

Zece țări intră sub umbrela nucleară franceză

Numărul ţărilor europene care s-au alăturat umbrelei nucleare propuse de Franța a crescut astfel la zece, notează sursa citată.

În contextul în care Franţa şi Regatul Unit sunt singurele ţări europene înzestrate cu arma atomică, această iniţiativă asociază alte ţări europene „voluntare” disuasiunii nucleare franceze, însă fără să ia parte la decizia ultimă, care rămâne la şeful statului francez.

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a apreciat într-o postare pe X că iniţiativa franceză vizează „înainte de toate să consolideze securitatea europeană” şi „să prevină escaladările”, fără să se „substituie disuasiunii nucleare a NATO”.

„Pentru Finlanda, cadrul prioritar de acţiune rămân NATO şi Uniunea Europeană”, a subliniat el.

Finlanda nu intenţionează să staţioneze armament nuclear „pe teritoriul (finlandez - n.r.) pe timp de pace”, a insistat Alexander Stubb.

Parteneriat strategic între Finlanda și Franța

Acest anunţ a fost făcut în cadrul unui nou parteneriat strategic între Franţa şi Finlanda, semnat luni după-amiază, la Helsinki, de către miniștrii de Externe ai celor două ţări.

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a actualizat doctrina disuasiunii nucleare franceze într-un discurs pe care l-a susţinut la începutul lunii martie la baza strategică de pe Île Longue, în apropiere de Brest.

Ideea constă într-o proiectare a disuasiunii franceze către aliaţii europeni, prin exerciţii comune şi prin eventuale desfăşurări temporare ale unor elemente ale Forţelor Nucleare Franceze în afara Franţei, în care menţine controlul asupra lor.

Opt ţări s-au asociat de la bun început cu această nouă doctrină, şi anume Regatul Unit, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Norvegia li s-a alăturat în mai, iar acum Finlanda. România a fost invitată, de asemenea, în acest parteneriat.

Finlanda își consolidează apărarea în fața Rusiei

Finlanda, care are o frontieră comună de 1.340 de kilometri cu Rusia, şi-a consolidat, la fel ca restul Europei, postura apărării după lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina.

Această ţară nordică a aderat la NATO în aprilie 2023, punând capăt mai multor decenii de nealiniere militară.