Banca Europeană de Investiţii finanţează cu 630 de milioane de euro modernizarea căii ferate Braşov – Sighişoara. Proiectul, estimat la 2,25 miliarde de euro, va permite viteze de 160 km/h pentru trenuri de pasageri, relatează News.ro.

Care vor fi principalele beneficii ale modernizării liniei Brașov - Sighișoara

Cu o lungime de 113 kilometri, tronsonul Braşov – Sighişoara reprezintă o secţiune importantă a coridoarelor europene TEN-T Rin – Dunăre şi Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee. După modernizare, linia va permite trenurilor de călători să atingă viteze de până la 160 km/h, iar trenurilor de marfă, 120 km/h. Se estimează că anual, aproximativ patru milioane de pasageri şi şase milioane de tone de marfă vor beneficia de această infrastructură îmbunătăţită.

„Aceasta este o investiţie în oameni, conectivitate şi viitorul României. Prin modernizarea acestei căi ferate strategice, ajutăm milioane de pasageri să călătorească mai eficient şi consolidăm conexiunile României cu pieţele europene”, a declarat Ioannis Tsakiris, vicepreşedintele BEI.

Banca Europeană de Investiții a acordat împrumutul pe 27 de ani

Împrumutul acordat de BEI, cu o perioadă de rambursare de până la 27 de ani, completează fondurile europene nerambursabile şi contribuţia din bugetul de stat. Potrivit Ministerului Finanţelor, documentul a fost semnat pe 4 septembrie la Bucureşti de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi pe 9 septembrie la Luxemburg de reprezentanţii Băncii Europene de Investiții. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este anul 2029.

„Proiectul Linia de cale ferată Braşov - Sighişoara este un exemplu despre cum România combină priorităţile naţionale cu cooperarea europeană pentru a sprijini dezvoltarea şi competitivitatea”, a subliniat ministrul Nazare.

Modernizarea liniei include electrificarea completă, creşterea sarcinii maxime admise pe osie şi implementarea Sistemului European de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS), care va îmbunătăţi siguranţa şi interoperabilitatea. De asemenea, gările vor fi adaptate pentru a fi accesibile persoanelor cu dizabilităţi.

BEI a oferit și sprijin consultativ României pentru proiectul de pe ruta Brașov - Sighișoara

Pe lângă finanţare, Banca Europeană de Investiții a oferit şi suport consultativ pentru pregătirea şi implementarea proiectului. Acest sprijin a asigurat conformitatea proiectului cu standardele UE şi a contribuit la maximizarea beneficiilor economice şi sociale.

Ministrul Economiei a reamintit că proiectul va aduce multiple beneficii economice şi ecologice, printre care reducerea congestiei rutiere, a accidentelor, a poluării atmosferice şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, va sprijini transferul transportului de la rutier la feroviar, contribuind la coeziunea economică şi socială a regiunii centrale a României.

„Investiţiile de această amploare sunt esenţiale pentru consolidarea potenţialului economic pe termen lung al României. O infrastructură de calitate atrage investiţii, dezvoltă regiuni şi oferă oportunităţi economice mai mari populaţiei”, a spus Alexandru Nazare.