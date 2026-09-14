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Liderul UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că prăbușirea unui nou guvern ar apropia România de alegeri anticipate, perioadă în care Ilie Bolojan ar rămâne premier interimar, dar fără pârghiile legale pentru a adopta acte esențiale, precum rectificarea bugetară.
Totodată, Hunor a respins categoric zvonurile privind o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan de către PNL sau PSD, catalogând această ipoteză drept „o prostie”.
Liderul UDMR a reafirmat că partidul său este dispus să voteze un guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu, a discutat această variantă și cu PNL, dar nu au primit niciun răspuns.
La insistențele jurnaliștilor, Kelemen a admis că în discuțiile de la Cotroceni s-au vehiculat mai multe nume de premieri, dar a refuzat să spună despre cine e vorba.
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