Nu există cercetări științifice sau dovezi care să susțină eficacitatea „apei cu petrol” care este adusă din Albania în Serbia printr-o rețea organizată de escroci și vândută ca remediu pentru pacienții cu cancer.

Dimpotrivă, aceasta poate fi foarte periculoasă, avertizează pentru publicația Blic, parte a grupului Ringier, oncologul Vladimir Kovčin.

O escrocherie periculoasă

Remediul „Cancer Meta” este o înșelătorie flagrantă în cadrul căreia apa cu petrol, provenită dintr-un izvor situat pe o proprietate privată din Albania, este vândută drept leac care distruge celulele canceroase, fărără a dăuna sănătății – o afirmație pe care medicii o neagă categoric.

Această apă este adusă la Belgrad și în alte orașe din Serbia cu autocarul din Kosovo și Metohija, la un preț de 9.400 dinari pentru 30 de litri(aproximativ 80 de euro). Apa costă 7.000 de dinari, iar transportul încă 2.400.

„Duce la otrăvirea sângelui”

Un șofer de taxi este cel care transportă apa din Albania în Kosovo, iar de acolo aceasta este trimisă cu autobuzul la Belgrad și în alte orașe, în funcție de comenzi.

Oncologul Vladimir Kovčin spune că această apă a fost în centrul atenției cu mai bine de 20 de ani în urmă și știe oameni care au băut-o fără să obțină niciun rezultat.

„Dimpotrivă, duce la otrăvirea sângelui. Din punct de vedere medical, suntem absolut împotrivă, deoarece nu există niciun fel de cercetare științifică sau dovezi care să sugereze că ar putea fi eficientă”, subliniază profesorul Vladimir Kovčin.

Primul efect pe care petrolul îl poate avea asupra organismului este acela de crea grave probleme de sănătate.

„Poate distruge măduva osoasă și poate provoca o problemă gravă la nivelul hemoleucogramei. Am văzut asta personal. Iar atunci când măduva osoasă este distrusă se poate ajunge la consecințe permanente”, observă profesorul Kovchin.

Cum funcționează rețeaua

Bojan, șoferul de taxi, care promovează agresiv apa pe rețelele sociale apa cu petrol, a povestit că aduce apa din Fusha Krujë, din Albania.

„Aduc 150 de litri de două ori pe săptămână la mine acasă. În fiecare noapte, autobuzele pleacă din Zubin Potok la ora 03.30 dimineața și ajung la stația de autobuz din Novi Beograd în jur de 09.30”, spune Bojan.

Sistemul funcționează astfel: el îi dă șoferului de autobuz numărul de telefon al persoanei care a comandat apa, iar șoferul i-o livrează. Când clientul ridică apa, îl anunță pe Bojan, iar acesta trimite o serie de mesaje vocale cu instrucțiuni privind modul de utilizare a acesteia.

Cât costă 30 de litri, comanda minimă

30 de litri de apă reprezintă comanda minimă și cantitatea „necesară” pentru 20 de zile de tratament și costă 7.000 de dinari(aproximativ 60 de euro). Având în vedere că taxa de livrare este de 2.400 dinari, factura finală pentru client ajunge la 9.400 de dinari.

El spune că este obligatoriu să se cumpere minimum 30 de litri pentru că apa se bea timp de 20 de zile, câte 1,5 litri pe zi. Totodată, afirmă că apa este folosită și pentru alte boli, dar și pentru prepararea cafelei, a ceaiului și a supei, iar modul exact de utilizare a acesteia depinde de diagnosticul pacientului.

„Au existat peste 85% reacții pozitive la apă”

De asemenea, bărbatul susține că pacienții se simt mai bine după doar 20 de zile de utilizare a apei.

„Chimioterapia, imunoterapia, radioterapia și intervenția chirurgicală reprezintă tratamentele principale. Apa ajută și distruge o parte din celulele stem canceroase. Uitați, nu fac asta ca să câștig un ban, dar nu am de gând să mint oamenii”, povestește șoferul de taxi.

Conform acestuia, până în prezent au existat peste 85% reacții pozitive la apă, iar în 15% din cazuri, apa nu a avut niciun efect.