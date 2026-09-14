Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a accepta să prezinte „Burlacii: Foc în Paradis”. „Am simțit că acest proiect este pentru mine”

Adelina Pestrițu a petrecut cinci săptămâni la Istanbul pentru filmările „Burlacii: Foc în Paradis”, iar aventura din Turcia a venit cu emoții puternice, zile lungi pe platou, șapte geamantane de haine și pantofi, dar și cu o mare pasiune pentru borek. Toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă producătorii nu ar fi acceptat din prima condiția impusă de prezentatoarea Tv.

Revenirea pe micul ecran după o pauză de 10 ani, pentru Adelina Pestrițu, relityshow-ul nu a însemnat doar un nou proiect de televiziune, ci și o experiență intens trăită timp de cinci săptămâni la Istanbul. Atât de mult i-a plăcut încât a învățat câteva cuvinte în limba turcă.

„Am învățat de la echipa mea din Turcia câteva cuvinte, dar recunosc, atunci când am filmat un reel în care vorbeam în turcă, îi aveam lângă mine și cum greșeam ceva, cum mă corectam cu ajutorul lor. Îmi place mult Turcia. Chiar luna următoare o să plec din nou în Turcia. Mă duc să mănânc borek (n.r. plăcintă tradițională turcească). Deși lumea nu crede, eu chiar mănânc și mănânc mult borek. Mai ales dacă este cald, proaspăt făcut și îmi trece mirosul pe la nas. Este atât de bun. Am mâncat în fiecare zi”, a povestit Adelina Pestrițu pentru Libertatea.

Noua vedetă Pro Tv spune că a fost cucerită de poveștile concurenților și de emoțiile pe care le-a trăit alături de ei. A cucerit-o formatul încă de la prima discuție avută cu producătorii așa că nu a stat prea mult timp pe gânduri înainte să accepte provocarea.

„În primul rând, „Burlacii: Foc în Paradis” are ca numitor comun iubirea. Oamenii vin să-și găsească jumătatea în această aventură. Am trăit alături de burlacii și burlăcițele care au fost concurenți ai primului sezon. Am trăit emoții puternice, am plâns, am râs alături de ei și am fost atât de captată de poveștile de dragoste pe care le-au început și unii dintre ei le-au și terminat în Paradis. Nu mi-a fost greu să zic da, am simțit că acest proiect este pentru mine și chiar a fost”, ne-a mai explicat Adelina.

Adelina Pestrițu nu a fost greu de convins pentru rolul de prezentatoare la „Burlacii: Foc în Paradis”

Totuși, a avut de pus o condiție înainte de a semna contractul. Așa cum era de așteptat, Adelina nu ar fi plecat în Turcia fără familia ei, mai ales pentru o perioadă atât de lungă. Cu toate acestea, Zenaida și tatăl ei nu au stat pe toată perioada filmărilor.

„A fost una dintre condițiile mele. Ai mei nu au stat pe toată perioada alături de mine în Istanbul pentru că Zenaida, fiind în vacanța de vară, și-a dorit foarte mult să se joace cu prietenele ei. Nu m-am opus pentru că eu terminam destul de târziu filmările și chiar mi-am dorit să se distreaze, să simtă vacanța de vară așa cum trebuie și a revenit în țară după două săptămâni. Dar în fiecare zi vorbeam pe FaceTime. Ne auzeam, eu îi povesteam care sunt noutățile, ea la fel, și au trecut cele cinci săptămâni”, a mai povestit prezentatoarea emisiunii.

Adelina Pestrițu a avut nevoie de șapte geamantane cu haine pentru cinci săptămâni de filmare

Destul de previzbilă, Adelina Pestrițu a recunoscut că nu a făcut economie în timpul filmărilor la haine, pantofi și accesorii. A plecat din România cu 70 de kilograme de bagaje, iar la întoarcere s-a trezit cu încă alte șapte geamantane.

„Am plecat eu cu 70 de kilograme și mi-au venit undeva la șapte geamantane. Deci nu știu să ți le adun, dar am avut foarte, foarte mult. Am avut mulți pantofi. Nu am apucat să-i port pe toți. Bineînțeles că am avut ținute pe care să le port în emisiune. În viața de zi cu zi nu am avut timp să port prea multe. Doar ce îmbrăcam să ajung pe platou și să mă întorc la hotel. Dar da, au fost foarte multe”, a spus amuzată Adelina.

Cu toate acestea, bruneta nu a avut timp să îmbrace toate ținutele căci zilele de filmare erau destul de obositoare și nu s-a bucurat de o vacanță propriu-zisă.

„Am ieșit de câteva ori, m-am plimbat cu ai mei pe Bosfor, am mâncat ceva bun, dar nu am avut foarte mult timp liber. Au fost câteva zile libere, în rest am filmat de dimineața până noaptea târziu, dar a meritat din plin pentru că știu ceea ce urmează să vedeți voi pe post. Chiar sunt foarte mândră de acest proiect”, a mai declarat Adelina Pestrițu pentru Libertatea.