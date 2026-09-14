Un incident neobișnuit a dat peste cap o cercetare științifică importantă derulată pe Dunăre. Cercetătorii români au constatat că unul dintre dispozitivele de înaltă tehnologie pentru monitorizarea sturionilor, o specie protejată la nivel european, a încetat brusc să mai emită semnal.

Prinși pe baza unor „urme proaspete”

Echipamentul, evaluat la aproximativ 20.000 de euro, dispăruse fără urmă din sectorul în care fusese ancorat, în apropierea graniței cu Bulgaria.

Angajații Secției de Poliție Vulchedrum din cadrul Departamentului Regional de Poliție Lom au descoperit furtul de echipamente științifice românești, evaluate la 20.000 de euro, pe baza unor „urme proaspete”., relatează infomreja.bg.

Alerta a fost primită pe 9 septembrie de la IARA - Montana, care a raportat dispariția unei sonde de înaltă tehnologie folosite pentru urmărirea migrației peștilor sturioni în Dunăre.

Instalația este deținută de Institutul Național de Cercetare Științifică din România și a fost achiziționată în cadrul unui proiect european, reprezentând un element cheie al observațiilor științifice internaționale.

În timpul verificărilor, polițiștii bulgari i-au identificat pe autori – doi bărbați, în vârstă de 21 și 27 de ani, din satul Dolni Țibar. Echipamentul a fost găsit în locuința lor, dezasamblat, după ce a fost transportat de la Dunăre cu căruța.

Sonda a fost confiscată și returnată proprietarilor săi români. Cercetările în acest dosar continuă, polițiștii bulgari urmând să clarifice împrejurările în care s-a comis furtul și posibilii complici ai celor doi bărbați.

Sturionii au apărut în vremea dinozaurilor

Sturionii, specii de peşti migratori care au apărut încă din era dinozaurilor, acum 200 de milioane de ani, sunt astăzi în pericol de dispariţie. În prezent, în apele costiere, în râurile şi lacurile din emisfera nordică mai trăiesc 25 de specii de sturioni.