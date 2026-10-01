Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu Min Ah. Actorul este la a treia căsătorie

Jim Carrey s-a căsătorit cu iubita sa, Min Ah, în cadrul unei ceremonii private organizate la Los Angeles. Actorul în vârstă de 64 de ani și partenera sa au apărut pentru prima dată împreună în public în februarie 2026, la gala premiilor César, unde Carrey i-a făcut o declarație de dragoste.

Jim Carrey s-a căsătorit cu Min Ah, partenera sa de mai mulți ani, într-o ceremonie privată la Los Angeles. Vestea a fost confirmată de reprezentantul actorului pentru PEOPLE, pe 30 septembrie 2026. Informația despre ceremonia discretă din Los Angeles a fost relatată și de TMZ, citând surse anonime.

Actorul în vârstă de 64 de ani și Min Ah și-au făcut prima apariție publică în calitate de cuplu în februarie 2026, la premiile César, în Franța. Relația lor a fost însă asociată în presa americană încă din 2022.

Detaliile despre nunta celor doi nu au fost făcute publice. Nu se cunosc informații despre locul exact al ceremoniei sau despre invitați.

Declarația făcută de Jim Carrey la premiile César

În februarie, Jim Carrey a primit un César onorific la Paris. Actorul a susținut discursul în limba franceză și le-a mulțumit fiicei sale, Jane, nepotului său, Jackson, dar și lui Min Ah.

În timpul discursului, Carrey a numit-o pe partenera sa „sublima mea însoțitoare” și i-a transmis public că o iubește. „Vă mulțumesc minunatei mele familii, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Îți mulțumesc sublimei mele însoțitoare, Min Ah”, a spus Jim Carrey.

Apoi, actorul i s-a adresat direct partenerei sale: „Te iubesc, Min Ah”. La ceremonia din Paris au fost prezenți și fiica actorului, Jane, și nepotul său, Jackson. Apariția a reprezentat prima ocazie în care Carrey și Min Ah au fost văzuți oficial împreună la un eveniment de acest nivel.

Relația lor a fost ținută departe de lumina reflectoarelor

Jim Carrey și Min Ah au fost asociați pentru prima dată în spațiul public în jurul anului 2022, însă cei doi au oferit foarte puține informații despre relația lor.

În februarie 2022, au fost fotografiați împreună în Los Angeles, după un spectacol de comedie organizat de Judd Apatow. În anii care au urmat, relația lor a rămas în mare parte departe de atenția publică.

Puține detalii sunt cunoscute despre Min Ah, iar aceasta nu a avut o prezență constantă în presa mondenă. Prima apariție publică importantă alături de Jim Carrey a avut loc la gala César din februarie.

Este a treia căsătorie a lui Jim Carrey

Pentru Jim Carrey, aceasta este a treia căsătorie. Actorul s-a căsătorit pentru prima dată în 1987, cu Melissa Womer, fostă actriță și chelneriță în Hollywood. Cei doi au divorțat în 1995 și au împreună o fiică, Jane.

În 1996, Carrey s-a căsătorit cu actrița Lauren Holly, colega sa din filmul „Dumb and Dumber”. Căsnicia lor s-a încheiat în 1997.

Ulterior, actorul a avut mai multe relații cunoscute public. Printre partenerele sale s-au numărat Renée Zellweger, Jenny McCarthy și Ginger Gonzaga. Carrey și Renée Zellweger, cu care a jucat în „Me, Myself & Irene”, au fost logodiți între 1999 și 2000.

Jim Carrey, din nou căsătorit după două divorțuri

Căsătoria cu Min Ah vine după două mariaje încheiate prin divorț și după mai multe relații despre care presa a relatat de-a lungul anilor.

Spre deosebire de alte relații ale actorului, povestea sa cu Min Ah s-a desfășurat în mare parte discret. Cei doi au preferat să nu ofere numeroase detalii despre viața lor privată, iar apariția de la Paris a fost unul dintre puținele momente în care au fost văzuți împreună în mod oficial.

La șapte luni după acel moment, Jim Carrey și Min Ah au devenit soț și soție.