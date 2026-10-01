O găină adultă poate ajunge să coste cât o mașină second-hand, iar șase ouă se vând cu aproape 100 de dolari. Este vorba despre Ayam Cemani, o rasă originară din insula Java, Indonezia, considerată cea mai scumpă găină din lume și devenită celebră datorită aspectului ei aproape ireal. Pasărea este neagră atât la exterior, cât și în interior, iar exemplarele adulte destinate reproducerii pot ajunge la 3.000 de dolari, scrie The Takeout.

O găină adultă poate costa 3.000 de dolari

Prețurile încep să surprindă încă de la ouă. Potrivit The Takeout, un pachet de numai șase ouă Ayam Cemani poate ajunge aproape de 100 de dolari. Un pui întreg poate costa în jur de 300 de dolari, iar pentru o pasăre adultă vie, folosită în special pentru reproducere, prețul poate urca până la 3.000 de dolari.

Ayam Cemani este considerată cea mai scumpă găină din lume. Are penele, carnea, organele și până și oasele complet negre. Sursă foto: Getty Images

Nu gustul cărnii explică însă sumele uriașe, ci mai ales raritatea rasei și aspectul ei spectaculos. Ayam Cemani provine din Java, iar aceste păsări sunt rezultatul unei particularități genetice păstrate de-a lungul secolelor prin reproducere atentă.

Este neagră aproape în totalitate

La prima vedere, Ayam Cemani arată ca o găină desprinsă dintr-un film. Penajul este negru intens, dar culoarea nu se oprește aici. Picioarele, capul, limba și ghearele sunt tot negre. Și interiorul păsării are aceeași particularitate: organele și carnea sunt extrem de închise la culoare.

Exemplarele rare de Ayam Cemani au fost vândute chiar și cu la 4.999 de dolari perechea. Sursă foto: Shutterstock

Aspectul neobișnuit este provocat de o mutație genetică, iar selecția făcută de crescătorii din Java de-a lungul mai multor generații a contribuit la păstrarea acestei caracteristici. Tocmai imaginea sa neobișnuită și raritatea au făcut ca rasa să ajungă una dintre cele mai exclusiviste din lumea crescătorilor de păsări.

Ar exista numai aproximativ 3.500 de exemplare

The Takeout notează că unele estimări plasează populația mondială de Ayam Cemani la numai aproximativ 3.500 de păsări. Prin comparație, chiar și Wagyu, una dintre cele mai exclusiviste și scumpe cărnuri de vită din lume, este mult mai răspândită. În Japonia, numai în 2019, aproximativ 457.000 de bovine sacrificate au fost clasificate drept Wagyu, potrivit datelor citate de publicație. Carnea Wagyu rămâne un produs premium și foarte scump, însă poate fi întâlnită astăzi în restaurante de lux și chiar în unele magazine din Statele Unite.

Ayam Cemani este cu totul altă poveste. Publicația americană spune că nu a găsit această carne în marile lanțuri alimentare din SUA și nici restaurante care să o aibă în mod obișnuit în meniu.

Nici în Java nu este obișnuit să găsești această găină în farfurie

Faptul că rasa provine din Indonezia nu înseamnă că turiștii care ajung în Java pot intra pur și simplu într-un restaurant și comanda un pui Ayam Cemani. Potrivit The Takeout, localnicii rareori cresc aceste păsări cu scopul de a le mânca. În cultura locală, rasa este folosită și în alte scopuri, iar publicația notează că sângele păsărilor este utilizat în anumite practici tradiționale.

Cocoș negru din rasa de păsări de curte Ayam Cemani. Sursă foto: Shutterstock

Pentru cei hotărâți să guste carnea, una dintre puținele soluții rămâne cumpărarea de la magazine specializate care comercializează ingrediente exotice.

Dar are un gust care să justifice prețul?

Aici apare poate cea mai mare surpriză. În ciuda aspectului și a prețului, carnea de Ayam Cemani nu ar avea un gust radical diferit de cel al unui pui obișnuit. Cei care au încercat-o o descriu ca fiind asemănătoare cu carnea de pui clasică, dar cu o aromă puțin mai pronunțată, apropiată de cea a cărnii de vânat.

Așadar, cine plătește sute de dolari pentru un asemenea pui nu cumpără neapărat o experiență gastronomică imposibil de obținut altfel. O mare parte din preț vine din raritate și din caracteristicile vizuale ale rasei.

Există chiar și supă neagră de Ayam Cemani

Aspectul neobișnuit al cărnii a inspirat și preparate create special pentru această pasăre. Unul dintre ele este o supă neagră de Ayam Cemani, în care carnea este combinată cu usturoi, ghimbir, ierburi aromatice, varză, ciuperci și alte legume. Teoretic, carnea ar putea fi folosită în aproape orice rețetă în care apare puiul obișnuit.