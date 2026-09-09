Radu Mazăre jr a lămurit imaginile în care apare alături de Andreea Popescu, la Mamaia. Ce a spus despre relația dintre cei doi și plimbarea cu ski-jetul.

Radu Mazăre jr a explicat la „Dan Capatos Show” cum a ajuns să petreacă timp alături de Andreea Popescu, după ce cei doi au fost surprinși împreună, la Mamaia, în timpul unei plimbări cu ski-jetul. Imaginile au alimentat speculațiile despre o posibilă relație, însă fiul fostului primar al Constanței a negat că între ei ar exista o poveste de dragoste.

Radu Mazăre jr a explicat cum a ajuns alături de Andreea Popescu

Imaginile cu Radu Mazăre jr și Andreea Popescu, surprinși împreună la Mamaia, au atras atenția în mediul online. Cei doi au fost văzuți în timpul unei escapade cu ski-jetul, iar apariția lor a dus rapid la speculații privind o posibilă relație.

În emisiunea online „Dan Capatos Show”, Radu Mazăre Jr. a explicat că întâlnirea nu a avut o semnificație romantică. Potrivit acestuia, totul a pornit de la o invitație făcută în timpul unui eveniment organizat pe litoral.

„Suntem doar prieteni. Ne-am organizat în ziua respectivă să ieșim. Aveam planificată excursia asta cu barca și cu jetul. Ne-am cunoscut vara asta. Întâmplare a fost să vină și ea la un eveniment din Mamaia. Atunci am spus: uite, noi ieșim mai mulți creatori de conținut pe barcă și cu jetul. I-am spus: vrei să vii și tu cu noi?”, a declarat Radu Mazăre Jr.

Cei doi au fost surprinși pe jet-ski

În imaginile apărute, Radu Mazăre Jr. și Andreea Popescu s-au plimbat cu un jet-ski. Potrivit lui Mazăre Jr., mai multe persoane din grup au folosit aceeași ambarcațiune, iar faptul că el și Andreea au apărut împreună a fost suficient pentru a alimenta discuțiile.

„Ne organizasem doar cu un singur jet-ski și s-au dat toți cu el. Acum lumea poate să creadă orice. M-ai întrebat, eu ți-am răspuns.”

Andreea Popescu ar fi avut și ocazia să conducă jet-ski-ul, însă Radu Mazăre Jr. a insistat că ieșirea a fost una între prieteni și creatori de conținut.

Radu Mazăre Jr. neagă o posibilă relație

Dan Capatos l-a întrebat direct pe Radu Mazăre Jr. dacă între el și Andreea Popescu există o relație. Acesta a respins speculațiile și a explicat că apariția lor împreună a avut și un rol de promovare a stațiunii Mamaia.

„Faptul că ne-am plimbat împreună pe jet-ski, într-adevăr, mă ajută să-mi cresc eu contul. Mă ajută să promovez stațiunea Mamaia. Dar atâta tot. (…) Nu mi-a povestit nimic despre vreo relație. Nici eu n-am pus întrebări. Mi-a spus doar că este ok.”