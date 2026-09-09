Mirela Retegan lămurește controversa cu Cheloo de la Asia Express, după ce artistul i-a spus fiicei sale că o bate. Ce s-a întâmplat de fapt între cei doi.

Reacția lui Cheloo din primul episod al noului sezon Asia Express a stârnit un val de controverse în mediul online, după ce artistul i-a spus Mayei, fiica Mirelei Retegan: «Te bat de față cu mama ta». Mesajele de îngrijorare au invadat rapid conturile de socializare ale fondatoarei proiectului Gașca Zurli, determinând-o pe aceasta să ia atitudine și să clarifice public întreaga situație.

Ce spune Mirela Retegan despre replica lui Cheloo adresată Mayei

Mirela Retegan a explicat că replica fostului jurat iUmor a fost de fapt o glumă făcută într-un moment tensionat din timpul cursei. Cheloo a sărit în ajutorul Mayei și i-a cărat bagajul.

Cheloo si Maya Sorian Libertatea

„Nu vreau să-i stric lui Cheloo imaginea de băiat rău dar trebuie să răspund la foarte multele reacții legate de replica lui Cheloo din primul episod: «te bat de față cu mama ta».Cheloo a ajutat-o pe Maya să care valiza, într-un moment foarte greu pentru ea, și a glumit spunându-i că dacă îl depășește... Ei bine, mi s-a umplut inboxul de mesaje și comentarii de la persoane «îngrijorate». Cheloo a glumit!!! Eu știu de glumă și am auzit replica lui Cheloo fix cum îmi zicea tata, când făceam vreo nefăcută: «te bat de-ți sună apa în cap»”, a precizat Mirela Retegan.

Fondatoarea proiectului Gașca Zurli a subliniat că nu s-a simțit nicio clipă atacată sau jignită de atitudinea lui Cheloo și că a învățat rapid cum să interpreteze stilul direct și adesea dur al acestuia.

Mirela Retegan despre Cheloo: „Nu am devenit prieteni"