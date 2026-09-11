O femeie din Polonia a trăit un adevărat șoc după ce a realizat că a aruncat la gunoi o comodă în care se aflau economiile sale de o viață: o sumă ce depășea 50.000 de euro.

Totul s-a petrecut în timpul unei curățenii generale, când proprietara a decis să scape de piesele de mobilă uzate din casă. Fără să mai verifice compartimentele unei comode, ea a dus piesa la gunoi, relatează TN Nova.

În acel moment, femeia uitase complet că folosea sertarele secrete ale mobilierului drept seif improvizat pentru economiile sale.

Abia a doua zi, femeia din localitatea Warzymice și-a amintit cu groază unde își depozitase economiile. Când s-a întors în zona de colectare, nici urmă de mobilier.

„Când făceam curățenie, am mutat mobila veche din sufragerie la gunoi. La câteva ore după ce am scos comodele, acestea dispăruseră. Sunt într-o situație pe care nu aș dori-o nimănui”, a spus ea pentru site-ul wszczecinie.pl.

Hotărâtă să dea de urma banilor, femeia a alertat poliția, iar o agenție privată de detectivi s-a alăturat căutărilor.

În timpul căutărilor au fost examinate și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Anchetatorii au încercat să afle cine a luat comoda și unde a ajuns ulterior. Economiile au fost în cele din urmă recuperate, potrivit postului tvn24.

În timpul anchetei, poliția a analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și a audiat mai mulți martori. Astfel, au aflat că mobilierul ajunsese într-un apartament din Szczecin. „Au recuperat banii și i-au restituit proprietarei”, a explicat purtătoarea de cuvânt a poliției, Kornelia Staniszewska.

Comoda fusese luată din zona de depozitare a gunoiului de o femeie care, inițial, nu ar fi știut că în comodă se aflau bani. Ulterior, însă, a decis să păstreze suma găsită.