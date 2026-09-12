Bernadette Szocs, una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis de masă din România, evoluează sâmbătă în sferturile de finală ale turneului WTT Champions Macao 2026, competiție cu premii totale în valoare de 800.000 de dolari.

Reprezentanta României, aflată pe locul 24 în clasamentul mondial ITTF, are parte de o confruntare extrem de dificilă. În fața sa se va afla Miwa Harimoto, principala favorită a turneului și ocupanta locului 3 în ierarhia mondială.

Partida dintre Bernadette Szocs și Miwa Harimoto se va disputa sâmbătă, de la ora 15:00, ora României, și va putea fi urmărită în direct și exclusiv în AntenaPLAY.

Pentru a ajunge în sferturile de finală de la Macao, Bernadette Szocs a trecut de două adversare. În primul tur, românca a învins-o pe germanca Sabine Winter cu 3-1, obținând astfel prima victorie din carieră în fața acesteia.

În optimile de finală, Szocs a avut parte de un duel spectaculos cu Sofia Polcanova, buna sa prietenă și partenera sa de dublu. Românca a început excelent partida și a condus cu 2-0 la seturi și 10-7 în actul al treilea.

Polcanova a revenit spectaculos, a salvat mingi de meci și a reușit să trimită confruntarea în setul decisiv. Szocs a gestionat însă foarte bine finalul și s-a impus cu 11-8 în decisiv, câștigând partida cu 3-2.

După meci, Bernadette Szocs a recunoscut că îi este foarte greu să joace împotriva unei prietene apropiate. Românca a explicat că relația dintre ea și Polcanova este una asemănătoare celei dintre două surori, însă la masa de joc profesionalismul trebuie să primeze.