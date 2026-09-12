Diferențele semnificative dintre tarifele la apă și canalizare practicate în diverse localități din România se mențin și în septembrie 2026. Deși nu s-au înregistrat modificări față de luna august, discrepanțele de preț rămân considerabile.

Astfel, la Ploiești, un metru cub de apă și canalizare costă 10,02 lei fără TVA, cel mai mic preț din țară. Alte localități cu tarife reduse sunt București (10,98 lei/mc), Chiajna (11,05 lei/mc), Timiș (11,36 lei/mc) și Bihor (12,21 lei/mc). La polul opus, Călărași continuă să aibă cel mai ridicat tarif, de 23,23 lei/mc, urmat de Vaslui (21,49 lei/mc), Iași (21,17 lei/mc), Neamț (20,72 lei/mc) și Galați (20,46 lei/mc).

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif este de 13,21 lei/mc, fără TVA. Pentru un consum lunar de 10 mc, o gospodărie din Ploiești ar plăti cu 132,1 lei mai puțin față de una din Călărași, economisind peste 1.580 de lei anual, subliniază o analiză News.ro.

În topul zonelor cu cele mai mari tarife, pe lângă cele cinci județe menționate anterior, se mai regăsesc Mediaș, Dâmbovița și Turda, unde costurile combinate pentru apă și canalizare depășesc 20 de lei/mc. În schimb, numeroși operatori din alte regiuni practică tarife între 13 și 15 lei/mc.

Potrivit ANRSC, nivelul tarifelor este influențat de mai mulți factori: costurile de captare, tratare și distribuție a apei, consumul de energie, dimensiunea și starea rețelelor, numărul de consumatori deserviți, dar și investițiile realizate în infrastructura de apă și canalizare.