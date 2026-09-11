Ilie Bolojan a aprobat deblocarea a sute de posturi vacante și ajustarea veniturilor salariale în raport cu rata inflației pentru angajații din 22 de societăți și instituții publice aflate în subordinea autorităților locale.

Măsura vine după o perioadă prelungită de reorganizare și eficientizare a cheltuielilor publice, etapă în care prioritare au fost restructurările și optimizarea schemelor de personal.

Efortul financiar total prevăzut se ridică la suma de 22.942.218 lei, potrivit datelor publicate de Profit.ro. Cea mai mare parte din acest buget, reprezentând 13.488.948 de lei, va fi direcționată exclusiv către susținerea celor 380 de posturi nou-înființate care să acopere lipsa de personal din domenii cheie și să sprijine proiectele de dezvoltare aflate în derulare la nivel regional.

A doua componentă financiară ca valoare este destinată ocupării celor 103 posturi care figurează în prezent ca fiind vacante la nivelul a 13 operatori economici locali. Pentru scoaterea la concurs și salarizarea viitorilor angajați pe aceste poziții libere a fost alocată suma de 4.390.593 de lei.

Restul sumei, în valoare de 5.062.675 de lei, va fi folosit pentru acoperirea majorărilor salariale și indexarea veniturilor cu rata inflației pentru angajații din 16 operatori locali.

Toate cheltuielile sunt suportate din bugetele operatorilor economici. Printre companiile locale se regăsesc: APA SERVICE SA, care asigură în prezent serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare (dupa caz) în nouă localități din județul Giurgiu Goscom SA Miercurea-Ciuc, operator al serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat Publitrans 2000 SA, operator regional al serviciului de transport public local de persoane în: Municipiul Pitești, Comunele Bradu, Bascov, Mărăcineni, Oarja, Căteasca, Moșoaia și Orașul Ștefănești, Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila”, Societatea Salubritate – Urziceni SRL, Agenția de Achiziții Publice Timișoara și SC Piețe și Târguri Craiova SRL.