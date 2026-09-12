Lady Gaga a născut în mare secret. Primele imagini cu bebelușul artistei și al lui Michael Polansky

Lady Gaga a născut în mare secret, la vârsta de 40 de ani, iar artista și partenerul ei, Michael Polansky sunt în culmea fericirii, relatează mai multe publicații americane. Vedeta pop în vârstă de 40 de ani, s-a logodit în 2024 cu antreprenorul Michael Polansky, partenerul său din 2020.

Artista și-a exprimat, în ultimii ani, dorința de a avea copii. Interpreta piesei „Bad Romance” și-a încheiat în aprilie turneul mondial, iar de atunci, aparițiile ei în public au fost aproape inexistente. Primele imagini cu Lady Gaga și bebelușul ei au fost publicate de Pagesix.com.

O sursă citată de publicația People a confirmat informația, fără să ofere detalii despre numele și sexul copilului sau despre data nașterii.

Lady Gaga nu a ascuns niciodată faptul că vrea să devină mamă. În 2019, artista vorbea despre planurile sale cu privire la acest lucru. „Vreau să fac mai multe filme, vreau să am copii”, spunea ea atunci. Un an mai târziu, în cadrul unui interviu pentru InStyle, artista vorbea din nou despre dorința de a deveni mamă