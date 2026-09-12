Roțile valizei intră în contact cu asfalt, trotuare, podele și alte suprafețe murdare. Un truc simplu cu bandă adezivă poate forma un strat protector temporar și poate face curățarea mai ușoară după vacanță, conform HNA.

Atunci când pregătim bagajul pentru vacanță, ne gândim la haine, acte, bilete și încărcătoare, dar roțile valizei sunt adesea uitate. Acestea trec prin aeroporturi, gări, trotuare și hoteluri și adună rapid praf, nisip, păr și pietricele.

Un truc simplu poate reduce această problemă: banda adezivă aplicată pe suprafața de rulare a roților de la troller.

Înainte de plecare, curăță și usucă bine roțile valizei. Apoi înfășoară o bandă adezivă rezistentă în jurul suprafeței pe care rulează roata, o dată sau de două ori.

Ideea este ca banda să formeze o barieră temporară între roată și sol. O parte din praf și nisip se va lipi de aceasta, în loc să ajungă direct pe roată geamantanului.

Este important să nu acoperi axul, rulmenții sau mecanismul de rotire. După aplicare, trage trollerul câțiva metri și verifică dacă roțile se mișcă liber.

Pentru acest truc poate fi folosită o bandă adezivă textilă rezistentă sau o bandă izolatoare, care suportă mai bine frecarea și umezeala decât banda de hârtie.

Metoda nu protejează însă roțile de lovituri, borduri sau suprafețe foarte denivelate. Este doar o soluție temporară pentru reducerea murdăriei.

La sosire, banda trebuie dezlipită cu grijă. Dacă este lăsată prea mult, adezivul poate lăsa reziduuri.