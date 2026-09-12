Președintele american Donald Trump a declarat că nu se opune construirii de fabrici auto chineze în Statele Unite, în ciuda opoziției exprimate de politicieni americani și companii auto.

„Dacă China ar dori să vină și să deschidă o fabrică pentru a-și construi mașinile aici, aș fi de acord cu asta”, a spus Trump într-un interviu acordat emisiunii „The Ingraham Angle” de la Fox News. Potrivit Reuters, aceste declarații au fost făcute vineri.

Trump și-a explicat poziția, făcând o comparație cu Japonia: „Japonia face asta, dar angajează oamenii de-ai lor.

Important ar fi să angajeze americani. Totuși, fostul președinte a subliniat că nu dorește ca producătorii chinezi de autoturisme să construiască mașini în Mexic și să le exporte apoi în Statele Unite. „Nu critic mașinile chinezești”, a adăugat el.

Afirmațiile lui Trump vin în contextul în care se pregătește să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping, la Washington, peste două săptămâni. Între timp, senatorul democrat Elissa Slotkin din Michigan a declarat miercuri că a auzit „zvonuri că Trump plănuiește să permită vânzarea mașinilor chinezești în SUA, ca parte a unui acord mai amplu pe care îl pregătește. Ar fi o greșeală strategică”.

Trump a respins acuzațiile lui Slotkin, numindu-le „zvonuri total false” și susținând că a împiedicat accesul vehiculelor chinezești pe piața americană. Conform Reuters, o reglementare impusă de administrația fostului președinte Joe Biden la începutul anului 2025 interzice vânzarea și producerea de vehicule de pasageri chinezești în Statele Unite, iar Washingtonul menține taxe vamale de peste 100% pentru vehiculele electrice chinezești.

Pe de altă parte, Alianța pentru Inovație în Industria Auto, care reprezintă producători importanți precum General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda și Stellantis, a cerut Congresului să adopte urgent o legislație care să interzică permanent accesul vehiculelor chineze pe piața americană.