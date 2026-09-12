O tânără implicată într-o relație cu un milionar din Timișoara, care ar fi primit din partea bărbatului, sub formă de bunuri și bani, donații de peste două milioane de euro, este obligată să restituie, la cererea soției înșelate (care a divorțat între timp), peste 500.000 de euro.

Tribunalul București, a cărui hotărâre nu este definitivă, a decis că banii „investiți” de milionar în amantă erau bun comun, iar donațiile au fost făcute fără acordul soției. Practic, amanta trebuie să îi restituie banii bărbatului, iar sumele reintră în masa de bunuri comune care urmează să fie împărțită cu fosta soție.

Bărbatul încearcă să recupereze de la fosta amantă și alți bani, inclusiv un apartament de aproape 800.000 de euro pe care i l-a cumpărat în București.

Acuzații de intoxicație cu mercur, plângeri penale și procese civile

Implicat în 2018 într-o relație extraconjugală care a durat aproximativ doi ani și jumătate, milionarul timișorean cu afaceri în domeniul imobiliar susține că a cheltuit peste două milioane de euro cu amanta. Relația s-a finalizat cu plângeri penale de ambele părți. În fața instanței, bărbatul a susținut că, în perioada relației, discernământul i-a fost afectat de o intoxicație cu mercur.

Pe lângă plângerile penale, între bărbat, părinții lui și fosta amantă s-au deschis mai multe procese pentru recuperarea banilor „investiți” în relație. Dosarele au fost conexate într-unul singur, care s-a judecat la Tribunalul București. În proces, milionarul a cerut să îi fie restituiți banii cheltuiți în cei doi ani și jumătate de relație pentru două BMW-uri, chiria apartamentului amantei din București, mobilier, bijuterii, alte bunuri de lux și vacanțe.

Cele mai mari donații, un cadou în bani de 300.000 de euro, făcut la circa trei săptămâni după ce femeia obținuse un ordin de protecție provizoriu împotriva lui, și un apartament de aproape 8000.000 de euro cumpărat în București, fac obiectul altor litigii.

Bărbatul a spus în instanță că voia să locuiască acolo împreună cu ea, dar aceasta a refuzat „să-i mai înmâneze vreo cheie”. Femeia a susținut, la rândul ei, că apartamentul a fost cumpărat „pentru a obține iertarea sa”, după ce descoperise că bărbatul era, de fapt, căsătorit.

„A încercat să determine pârâta să continue relația imorală”

În procesele de recuperare a banilor, bărbatul a invocat dolul, susținând că femeia a jucat teatru cu iubirea și cu planurile de căsătorie doar ca să-l exploateze financiar. Tribunalul a respins argumentul spunând că „reclamantul nu susține că s-ar fi aflat într-o eroare provocată de pârâtă la momentul încheierii donațiilor, ci invocă un eșec al relației extraconjugale ca urmare a nematerializării planurilor pe care părțile și le-au făcut împreună”.

Un alt argument folosit de bărbat pentru recuperarea banilor a fost lipsa discernământului din cauza intoxicației cu mercur.

Tribunalul a respins și acest argument susținând că expertiza medico-legală psihiatrică, avizată de Comisia superioară medico-legală, a stabilit că între iunie 2018 și ianuarie 2021 „nu s-a identificat o patologie de natură să îi afecteze capacitatea psihică de a înțelege natura și consecințele juridice a actelor”.

Milionarul a cerut anularea donațiilor și pentru „cauză imorală”, pe motiv că banii au fost dați pentru menținerea unei relații extraconjugale. „Cel căruia îi poate fi imputată cauza de nulitate este chiar reclamantul, care, potrivit propriilor susțineri, a încercat să determine pârâta să continue relația imorală (extraconjugală) prin intermediul donațiilor oferite”, a mai justificat Tribunalul decizia de respingere a cererii de restituire făcute de afacerist.

Declarații de renunțare semnate din dragoste

Hotărârea Tribunalului București studiată de Libertatea mai scoate la iveală că, după ce a deschis procesele împotriva fostei amante, milionarul a semnat la notar 11 declarații prin care renunța la banii ceruți în fiecare dosar. Din e-mailurile depuse la dosar, instanța a constatat că scopul lui era împăcarea și o vacanță împreună. Avocatul femeii îl asigura că „face tot ce îi stă în putere pentru ca părțile să fie din nou împreună”, iar el spera ca ea „să realizeze cât de mult o iubește”.

Împăcarea nu a mai avut loc. La șase zile după ultimele declarații, bărbatul a mers la alt notar și le-a retractat. Potrivit apărării femeii, într-un e-mail el scria: „Aș vrea să o mai stresez puțin”.

Tribunalul a decis că renunțarea la drept, odată semnată la notar, este irevocabilă și nu poate fi retrasă prin simpla voință a celui care a dat-o. Bărbatul declarase în fața notarului că își exprimă consimțământul „în mod liber, serios și în cunoștință de cauză” și că acesta „nu a fost surprins prin dol”.

Și cererea părinților a fost respinsă

După ce fiul lor semnase renunțările, părinții bărbatului au încheiat cu nora lor (soția înșelată) un contract de cesiune de drepturi litigioase, prin care preluau toate drepturile ei de soție în legătură cu banii dați amantei, și au deschis procese în nume propriu.

Amanta a susținut că părinții acționează ca interpuși ai fiului, doar ca să anuleze efectele renunțărilor. Tribunalul a respins cererile părinților, stabilind că dreptul soției de a cere anularea actelor făcute fără acordul ei nu poate fi cesionat, fiind un drept care ține strict de persoana ei.

În proces a fost introdusă însă, la cererea părinților, ca intervenientă forțată, chiar fosta soție a bărbatului. În baza articolului din Codul Civil care prevede că bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt bunuri comune în devălmășie, Tribunalul București a obligat-o pe amantă să îi restituie bărbatului, însurat în momentul relației, echivalentul a peste 500.000 de euro: 903.808 lei și 137.000 de euro (donații directe) și 1.292.790 de lei (donații indirecte).

Instanța a explicat că actele cu titlu gratuit având ca obiect bunuri comune, cu excepția darurilor obișnuite, intră în sfera cogestiunii și „nu pot fi încheiate decât cu acordul ambilor soți”, iar actul încheiat fără consimțământul expres al celuilalt soț „este anulabil”.

„Având în vedere caracterul grav al actelor dezinteresate și impactul lor semnificativ asupra comunității de bunuri, donațiile sunt supuse mecanismului cogestiunii, soluția fiind fără echivoc”, se arată în hotărârea Tribunalului București.

Amanta „nu a fost un terț de bună-credință”

Amanta s-a apărat în proces cu argumentul „bunei-credințe”. A spus că nu știa că bărbatul este căsătorit, aflând acest detaliu abia în vara anului 2020.

Tribunalul a demontat apărarea cu conversațiile de pe WhatsApp din aprilie-mai 2018 și cu depoziția unui prieten de familie al soților. Martorul a relatat o discuție din toamna anului 2019, când femeia voia să se angajeze la un notariat: „Ce m-a frapat la discuția pe care am auzit-o a fost tonul injurios la adresa soției domnului”. Același martor i-a însoțit pe cei doi într-o vacanță de cinci zile, unde a auzit „aceleași apelative la adresa doamnei”.

La interogatoriu, femeia a recunoscut că folosea apelativul „ficus” atunci când se referea la soția bărbatului. Concluzia instanței: „Nu se poate reține că pârâta a fost un terț de bună-credință la momentul primirii donațiilor”.

Transferurile sub 25.000 de lei, bijuteriile și vacanțele le rămân amantei

Din cei 1.063.808 lei virați în contul amantei, tribunalul a anulat doar 903.808 lei. Diferența de 160.000 de lei reprezintă transferuri individuale sub 25.000 de lei, pe care instanța le-a calificat drept daruri manuale și le-a menținut. Restul sumelor, a mai decis Tribunalul București, „nu pot fi incluse în noțiunea de dar manual, raportat la valoarea mare a acestora și caracterul repetat”.

Bijuteriile și celelalte bunuri de lux de 182.410 euro și vacanțele de 399.651 de lei nu au fost recuperate. Instanța a observat că s-a cerut anularea plăților făcute către comercianți, nu restituirea bunurilor, și a constatat că „nu se poate reține cu certitudine că toate bunurile achiziționate de reclamant au fost dăruite pârâtei”.

Un martor a declarat, de exemplu, că un ceas de lux plătit din contul bărbatului era, de fapt, pentru el, care a preferat ca factura să fie pe numele afaceristului ca să beneficieze de reducerea acestuia. Cât despre vacanțe, judecătorul a arătat că fotografiile din dosar arată că la o parte dintre ele cei doi au mers împreună, deci nu se poate spune că banii au fost cheltuiți exclusiv de amantă.