O insulă sălbatică din Marea Ionică s-a transformat rapid în cea mai recentă senzație turistică a Europei. Aflată în arhipelagul Insulelor Ionice, între Lefkada și Ithaka, mica insulă privată Atokos atrage zilnic zeci de ambarcațiuni pline cu vizitatori din toate colțurile lumii.

Senzația turistică a Europei

Aceștia vin special pentru a trăi o experiență neobișnuită, devenită extrem de populară pe rețelele sociale: posibilitatea de a înota în apele turcoaz alături de porci negri mediteraneeni.

Imaginile cu purceii tolăniți pe plaja din Grecia sau vâslind cu picioarele pentru a înota alături de vizitatori au devenit virale pe rețelele de socializare.

„Acest animal mic este atât de drăguț și simplul fapt de a fi în mediul său natural este incredibil”, spune Jamie Jackson, un turist american intervievat de AFP, citată de Mediafax. Acesta participa la o „croazieră cu purceluși” organizată în apele din jurul insulei nelocuite.

„O idee grozavă să venim să-i vedem”

Renato Bisha, un întreprinzător din zonă, a explicat că exemplarele spectaculoase care îi fascinează pe turiștii din întreaga lume aparțin rasei de porc negru mediteranean, recunoscută pentru adaptabilitatea sa și pentru rezistența la condițiile de mediu din zonele de coastă.

Antreprenorul organizează zilnic curse speciale cu barca, ducând vizitatorii de mai multe ori pe zi direct în golful unde se adună animalele.

Pentru a garanta o experiență de neuitat celor de la bord, el folosește o metodă simplă dar eficientă: aruncă bucăți de fructe proaspete în apa turcoaz, determinând porcii negri să intre în mare și să înoate chiar pe lângă ambarcațiuni.

„Îi văzusem pe Instagram, în câteva videoclipuri care au devenit virale și, din moment ce ne aflam pe insula Ithaca, ne-am gândit că ar fi o idee grozavă să venim să-i vedem”, a declarat pentru AFP Margarita Kotsinopoulou, contabilă de origine greacă.