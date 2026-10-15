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Un adolescent a murit electrocutat, în urma ploilor torențiale care au inundat Istanbulul: imagini îngrozitoare cu casele și drumurile prăbușite sub ape

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Ploile torențiale care s-au abătut asupra Istanbulului au făcut prăpăd. Sursă foto: Getty Image.
Ploile torențiale care s-au abătut asupra Istanbulului au făcut prăpăd. Sursă foto: Getty Image.
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Un adolescent a murit după ce ploi torențiale s-au abătut asupra Istanbulului, inundând sute de locuințe, provocând surparea unor drumuri și paralizând aproape complet traficul în cel mai mare oraș din Turcia.

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Străzile, transformate în râuri

Vremea extremă a lovit cu o violență rară cel mai mare oraș din Turcia. Ploile torențiale căzute joi, 15 octombrie, au transformat rapid bulevardele din Istanbul în adevărate râuri învolburate, paralizând transportul public și surprinzând mii de oameni pe străzi, relatează Al Jazeera.

Imaginile surprinse în timpul viiturilor violente care au lovit Istanbulul arată momentele dramatice în care un adolescent mergea prin bălțile formate la intrarea unei parcări subterane, înainte de a se prăbuși brusc la pământ.

Turkey Floods: Heavy Rains Flood Homes And Submerge Vehicles In Istanbul | WION Climate Tracker

Reprezentanții biroului guvernatorului din Istanbul au transmis că băiatul a fost preluat de urgență și transportat la spital în stare de inconștiență.

În ciuda eforturilor susținute ale cadrelor medicale de a-l salva, tânărul a decedat. Autoritățile turce au anunțat că au deschis o anchetă oficială pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauza exactă a decesului în contextul vremii extreme care a paralizat metropola.

Oamenii, sfătuiți să rămână în case

Guvernatorul metropolei Istanbul, Davut Gül, le-a cerut ferm locuitorilor să nu își părăsească locuințele pe parcursul zilei de joi, cu excepția situațiilor de extremă urgență. Oficialul turc a lansat un apel special către persoanele care locuiesc la demisol sau în apartamente situate la subsol, sfătuindu-le să își petreacă noaptea la etajele superioare ale clădirilor și să evite pasajele subterane și orice alte zone cu risc ridicat de inundare.

Un adolescent a murit electrocutat, în urma ploilor torențiale care au inundat Istanbulul: imagini îngrozitoare cu casele și drumurile prăbușite sub apeVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Deciziile administrative luate de autorități reflectă gravitatea situației din teren. Biroul guvernatorului a suspendat cursurile în toate școlile din oraș pentru ziua de joi și a interzis complet circulația motocicletelor pe drumurile publice, măsură confirmată și de agenția de presă Associated Press.

În paralel, angajații din sectorul public care suferă de dizabilități, precum și mamele cu copii mici, au primit liber de la serviciu pentru a rămâne în siguranță acasă.

Restricțiile rutiere aplicate motocicletelor au intrat în vigoare încă de miercuri seară, de la ora 21:00, și vor rămâne valabile până la o nouă notificare din partea Comitetului pentru Situații de Urgență.

Ministerul de Interne din Turcia emisese anterior avertizări severe de inundații pentru mai multe provincii ale țării, valabile pentru intervalul miercuri-joi.

8.000 de salvatori au fost mobilizați în oraș

Pentru gestionarea crizei din cel mai mare oraș al țării, o metropolă care adăpostește aproximativ 16 milioane de locuitori, autoritățile au mobilizat o forță de intervenție impresionantă.

Potrivit publicației turce Daily Sabah, aproximativ 8.000 de salvatori și cadre medicale, sprijiniți de 2.000 de vehicule speciale și utilaje grele, au fost desfășurați pe teren pentru a debloca arterele principale și pentru a evacua apa din zonele afectate.

În cartiere cu o populație densă precum Esenyurt și Sultangazi, șuvoaiele au acoperit complet carosabilul, lăsând zeci de vehicule blocate sau plutind în derivă. Rețeaua de canalizare s-a revărsa fără milă în sute de locuințe, spații comerciale și subsoluri din întreaga metropolă.

Dimensiunea dezastrului este confirmată de cifrele transmise de serviciile de urgență, care au înregistrat peste 2.500 de apeluri de salvare într-un interval scurt de timp.

Potrivit datelor centralizate, autoritățile au contorizat 1,277 de zone grav inundate și 15 alunecări de teren. În total, cel puțin 47 de persoane au rămas izolate în mijlocul apelor și au avut nevoie de intervenția salvatorilor, în timp ce peste 800 de case, 280 de firme și 76 de autoturisme au fost avariate serios.

Șosele surpate

În cartierele Eyupsultan și Gaziosmanpasa, forța apelor a fost atât de mare încât bucăți întregi de șosea s-au surpat, blocând complet arterele de legătură.

Imagini dramatice difuzate de televiziunile locale arată momentul în care o femeie luată de viitură pe o stradă din Esenyurt a fost salvată în ultimul moment de câțiva trecători care au riscat pentru a o smulge din șuvoaie. Inundațiile au afectat mai multe cartiere, izolând comunități întregi.

Efectele deosebit de grave ale furtunii au atins și infrastructura critică a orașului. Apele au pătruns în incinta a două spitale din Istanbul și s-au infiltrat în plafoanele stației de metrou Haciosman, scurgându-se masiv pe peroane.

În cartierul Sultangazi s-a produs un moment de panică majoră când zidul de sprijin al unei școli primare s-a prăbușit în timp ce elevii se aflau în clase, la ore. Din fericire, nicio persoană e nu a fost rănită.

Precipitații record

Recordul de precipitații a fost înregistrat în zona Omerli din districtul Beykoz, situat pe malul asiatic al Istanbulului, unde cantitățile căzute au atins aproape 194 de litri pe metrul pătrat. Primarul interimar al metropolei, Nuri Aslan, a confirmat că în anumite sectoare ale orașului s-au înregistrat aproape 100 de litri pe metru pătrat în doar 12 ore.

Deși traficul rutier a fost parțial paralizat, atingând o aglomerație de 90% la ora de vârf, zborurile de pe aeroporturile internaționale au continuat să opereze în parametri normali.

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Tags: Turcia Inundații istanbul
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