Cum au construit Martina și Pavel un imperiu cu alune de pădure, în Serbia. Au ajuns să vândă chiar și către Ferrero

O idee din facultate s-a transformat într-o afacere cu alune de pădure pentru doi soți din Serbia, Martina și Pavel Brezina, după ce au plantat 4.500 de aluni pe șapte hectare de teren moștenit, iar astăzi o parte din recoltă ajunge la Ferrero, compania italiană care produce Nutella și Ferrero Rocher, scrie Blic, parte a Grupului Ringier.

Au pornit de la o idee din facultate și au ajuns să vândă alune către Ferrero

Totul a început cu Pavel, care a studiat la Facultatea de Agricultură și s-a gândit încă din timpul facultății să cultive alune de pădure. Nu voia însă să planteze fără să știe cui va vinde recolta și căuta o cultură pentru care să existe cumpărători. Oportunitatea a apărut când compania Agriser, care se ocupă de achiziția alunelor pentru Ferrero, a început să activeze în Serbia.

În 2018, Pavel și soția sa, Martina, au decis să înceapă propria afacere. Cei doi locuiesc în localitatea Padina, din Banatul sârbesc, provin dintr-o familie care practică agricultura de cinci generații și aveau deja terenul familiei, moștenit. Așa că au început să planteze aluni.

4.500 de aluni au fost aduși din Italia

Martina și Pavel au acum aproximativ 4.500 de aluni, plantați pe o suprafață de șapte hectare. Puieții au fost cumpărați prin Agriser și aduși din Italia, la recomandarea Ferrero. Familia a ales soiuri folosite în industria dulciurilor, precum Tonda di Giffoni, Romana și Nocchione.

Plantația a fost amenajată chiar de cei doi soți, iar pe parcurs au învățat cum să îngrijească alunii și cum să obțină o recoltă de calitate. Chiar dacă Pavel avea deja cunoștințe de specialitate din facultate, dar cei doi au apelat și la agronomi pentru sfaturi, au investit în utilaje care îi ajută la întreținerea plantației, la îndepărtarea lăstarilor și la strângerea alunelor și, în locul plantării tradiționale, cu distanțe mari între pomi, au ales un sistem mai dens, pentru a folosi cât mai bine terenul.

Au așteptat cinci ani până la prima recoltă importantă

Deși au început afacerea în 2018, abia în 2023 au obținut prima recoltă cu adevărat importantă. Atunci au decis să facă un pas în plus și nu au mai vrut să vândă doar alunele recoltate, ci să le și prelucreze și să le comercializeze sub o marcă proprie. Așa a apărut Hazelnut Land, afacerea familiei Brezina. Astăzi, cei doi vând alune crude și prăjite, atât companiilor, cât și clienților individuali.

O parte din producție ajunge la Ferrero, iar restul este destinat cofetăriilor, producătorilor de dulciuri și persoanelor care cumpără alune pentru consumul propriu. Pentru familie, colaborarea cu Ferrero este importantă nu doar pentru vânzări, ci și pentru că firma italiană impune standarde ridicate de calitate. În plus, Martina și Pavel spun că vor să își extindă plantația și să dezvolte în continuare afacerea.

Cum sunt alese alunele care ajung la Ferrero

Pentru a putea vinde alune marilor producători de dulciuri, fermierii trebuie să respecte cerințe stricte. Nu orice alună recoltată ajunge automat la cumpărător. După cules, fructele sunt curățate, spălate și uscate. Apoi sunt separate după dimensiune, sparte și verificate pentru a identifica eventualele defecte. Martina și Pavel au cumpărat inclusiv un utilaj special, numit fotoselector, care identifică alunele necorespunzătoare după culoare și aspect iar fructele care prezintă probleme sunt eliminate automat. Totuși, mașina nu face întreaga muncă. După sortare, alunele trec printr-o nouă verificare, realizată de angajați.

Există și un control al interiorului fructelor. Din fiecare lot sunt luate mostre, iar alunele sunt tăiate în jumătate, cu ajutorul unui dispozitiv special. Astfel pot fi descoperite defectele care nu se observă la exterior. Sunt eliminate exemplarele zbârcite, alterate, atacate de insecte sau care prezintă alte probleme de calitate și abia după toate aceste verificări miezul poate fi ambalat sau trimis mai departe pentru prelucrare.

Seceta, grindina și înghețul pot compromite recolta

Deși plantația este bine îngrijită, cei doi soți spun că vremea rămâne una dintre cele mai mari probleme. Seceta, grindina, înghețul și temperaturile extreme pot distruge o parte importantă din producție. Pentru a avea apă în perioadele secetoase, Martina și Pavel au instalat un sistem de irigații prin picurare încă de la înființarea livezii. Pe o parte din teren, conductele sunt montate la suprafață, iar în alte zone apa ajunge la rădăcinile alunilor printr-un sistem subteran. În zilele foarte călduroase, fermierii folosesc și tratamente care ajută plantele să suporte mai bine temperaturile ridicate.

În schimb, grindina este mai greu de combătut. Pavel explică faptul că plasele antigrindină nu reprezintă aceeași soluție practică precum în cazul altor livezi. De aceea, familia folosește și asigurarea plantației pentru a limita eventualele pierderi financiare.

Recoltarea durează aproximativ șase săptămâni

Culesul alunelor începe atunci când fructele ajung la maturitate și cad în mod natural din aluni, iar recoltarea poate dura aproximativ șase săptămâni, în funcție de vreme. Deși familia folosește utilaje speciale pentru strângerea fructelor, inclusiv echipamente cu perii și mașini de colectare, unele lucrări se fac însă tot manual. De exemplu, formarea coroanelor și tăierea anumitor ramuri necesită intervenția oamenilor. După recoltare urmează curățarea, uscarea, sortarea și pregătirea alunelor pentru vânzare, iar în timpul iernii, pomii sunt toaletați, iar plantația este pregătită pentru următorul sezon.