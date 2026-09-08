Patru dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din Europa, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone și Telefonica, poartă discuții preliminare pentru formarea unui consorțiu care să ofere servicii de comunicații directe între sateliți și telefoanele mobile, potrivit Reuters.

Ce pregătesc cei patru mari operatori europeni

Planul ar putea pune bazele unui rival european pentru Starlink, serviciul de comunicații prin satelit dezvoltat de compania SpaceX a lui Elon Musk.

Ideea este ca telefoanele mobile să se poată conecta direct la sateliți în zonele în care rețelele terestre nu sunt disponibile.

Potrivit informațiilor Bloomberg, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone și Telefonica analizează posibilitatea de a participa împreună la o licitație pentru o parte din spectrul de 2 GHz.

Uniunea Europeană a propus ca această resursă să fie rezervată unui operator local, în cadrul eforturilor de dezvoltare a unor capacități europene suverane de comunicații prin satelit.

Un consorțiu format din cei patru operatori ar putea transforma proiectul într-unul dintre cele mai importante proiecte europene din zona comunicațiilor satelit-to-mobile.

Tehnologia urmărită de operatorii europeni ar permite telefoanelor mobile să comunice direct cu sateliții, fără să depindă în permanență de antenele terestre.

O astfel de soluție ar putea fi utilă în regiuni izolate, în zone rurale greu accesibile sau în situații în care infrastructura terestră este indisponibilă.

Practic, utilizatorii ar putea avea acces la servicii de comunicații chiar și în locuri în care semnalul rețelelor mobile tradiționale nu ajunge.

Europa vrea mai multă autonomie în comunicațiile prin satelit

Proiectul se înscrie în strategia Uniunii Europene de consolidare a capacităților proprii de comunicații prin satelit și de reducere a dependenței de furnizori din afara blocului comunitar.

Miza este cu atât mai importantă cu cât serviciile de conectivitate prin satelit au devenit un domeniu strategic, iar companii precum Starlink au început deja să ofere conectivitate în zone în care rețelele terestre sunt limitate.

Discuțiile dintre Deutsche Telekom, Orange, Vodafone și Telefonica se află însă într-un stadiu incipient.

Nu a fost luată încă o decizie finală nici privind formarea consorțiului, nici privind participarea comună la licitația pentru spectrul de 2 GHz.

Vodafone și Orange au refuzat să comenteze informațiile, în timp ce Deutsche Telekom și Telefonica nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.