Orașul Sibiu este un centru cultural și economic important din sudul Transilvaniei și unul dintre cele mai înfloritoare orașe ale zonei. În anul 2007, orașul a fost Capitală Culturală Europeană împreună cu orașul Luxemburg, iar în prezent, Sibiul este unul dintre orașele cu un nivel foarte ridicat de investiții străine din România.



Mai jos ți-am făcut un top cu principalele obiective turistice ale orașului Sibiu. Iată ce obiective nu trebuie să ratezi când mergi în vacanță în Sibiu!

Top 15 obiective turistice în Sibiu și împrejurimi de vizitat în acest an

Podul Minciunilor – simbolul orașului Sibiu

Unul dintre cele mai importante obiective turistice din Sibiu, Podul Minciunilor este pasarela pietonală din centrul istoric al orașului. Despre Podul Minciunilor s-au spus o mulțime de legende, dar cea mai cunoscută este aceea conform căreia podul ”ar avea urechi” dar și ”puteri inexplicabile”, iar orice minciună spusă aici se va afla. Podul Minciunilor din Sibiu a devenit cel mai vizitat obiectiv turistic al orașului.

Podul Minciunilor – Sibiu

Turnul Sfatului – simbolul caracteristic al orașului Sibiu

În Sibiu, Turnul Sfatului este situat între cele două piețe importante ale orașului și a fost din totdeauna considerat un simbol reprezentativ al orașului. Este un obiectiv turistic pe care vizitatorii orașului nu îl ratează deoarece la ultimul etaj al turnului este un punct de observația asupra întregului oraș Sibiu.

Grădina Zoologică Sibiu – cea mai veche grădină zoologică din România

În Pădurea Dumbrava Sibiului vei găsi cea mai mare grădină zoologică din România, locul unde încă mai există lupi iberici aduși de la Zoo Veszprem, Ungaria. De asemenea, grădina Zoo din Sibiu este prima grădină din întreaga țară care a cumpărat o pereche de zebre. Este un important obiectiv turistic deoarece aici se găsesc peste 200 de exemplare din 53 de specii printre care: cămile, lei, tigrii, lupi albi, etc.

Parcul Natural Dumbrava Sibiului – rezervația naturală de 960 de ha

Parcul Natural Dumbrava Sibiului este la doar 4 km de centrul orașului Sibiu și cuprinde peste 100 de specii de plante cu flori, dar și animale precum: căprioare, mistreți, veverițe ori păsări precum: ciocănitoare, bufniță, pițigoi, mierlă, pupăză, cuc, vrabie, corbu, etc.

Este un obiectiv turistic pe teritoriul căruia se regăsește și Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, dar și grădina zoologică.

Muzeul ASTRA – unul dintre cele mai mari muzee în aer liber

Este un obiectiv turistic al orașului Sibiu care se întinde pe o suprafață de 96 de hectare, tocmai din acest motiv este considerat unul dintre cele mai mari muzee în aer liber din România. În jurul lacului vei regăsi creații ale civilizației populare tradiționale, pre industriale românești, dar și case, ateliere și clădiri.

Muzeul Brukenthal – cel mai vechi muzeu din România

Sunt mai bine de 200 de ani de când Muzeul Național Brukenthal din Sibiu a fost deschis. Este cel mai vechi muzeu din țară, dar și cel mai mare din sud-estul Europei. Puțini știu că în anul 1968 Muzeul Brukenthal a fost spart, iar din interior au fost furate opt tablouri care, la acel moment, valorau suma de 25 de milioane de dolari. Este primul muzeu din România care a primit Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural Europa Nostra în 2010, dar și primul muzeu din România care a fost admis în Clubul de Excelență The Best in Heriage. Datorită tuturor acestor povești și nu numai, muzeul este acum unul dintre cele mai frumoase și vizitate obiective turistice din Sibiu.

Piața Mare – Piața Centrală din Sibiu

Piața există din anul 1366 și a devenit centrul vechii cetăți. În perioada comunistă piața a purtat denumirea de Piața Regele Ferdinand, comuniștii au ales denumirea de Piața Republicii, iar din anul 1990 poartă denumirea de Piața Mare. Este zona pietonală devenită și obiectiv turistic reprezentativ al orașului.

Piața Mică – zona cu clădiri înalte denumite și ”Ochii Sibiului”

Clădirile recunoscute deja din Piața Mică datează din secolul XIV – XVI, iar caracteristica acestora este logia de la parter, semi deschisă spre piață, cu arcade semi circulare. Clădirile sunt înalte și sunt considerate obiective turistice ale orașului ce mai poartă denumirea și de ”Ochii Sibiului”.

Piața Mare – Sibiu

Muzeul de Istorie Naturală – secție a Muzeului Național Brukenthal

După cel de-al Doilea Război Mondial, numărul de colecții ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu a crescut simțitor. A fost amenajată și o grădină special pentru relaxarea vizitatorilor, deoarece Muzeul de Istorie Naturală este un obiectiv turistic vizitat în mod regulat de sute de turiști români și străini. Aici se pot vedea și o mulțime de specii comune, dar și specii rare de plante, copaci și arbuști ornamentali.

Pasajul Scărilor – pasajul cu cel mai vechi restaurant din România

Cunoscut și sub denumirea de Zidul cu Ace, Pasajul este unul dintre obiectivele turistice al Sibiului care încă își păstrează atmosfera medievală. Este construit din cărămidă și piatră și face legătura între Orașul de Jos și Orașul de Sus prin ramificații de scări și arcade.

Piața Aurarilor – cel mai romantic loc din Sibiu

Pornește de sub turnul casei din Piața Mică, din Orașul de Sus, Pasajul Aurarilor și coboară în trepte spre Piața Aurarilor din Orașul de Jos. Locul este un obiectiv turistic vizitat foarte des de îndrăgostiți deoarece este considerat unul dintre cele mai romantice locuri din Sibiu.

Abația Cârța – unica mănăstire cisterciană din România

Locul plin de istorie și povești care a fost renovat în anul 2013 din fonduri europene și care pune la dispoziția turiștilor cimitirul unic de soldați germani căzuți în septembrie, anul 1916. Obiectiv turistic construit de călugării cistercieni din FR- Citeaux, Burgundia.

Parcul Sub Arini – unul dintre cele mai vechi parcuri din România

În parcul Sub Arini vei găsi peste 65 de specii vegetale, multe dintre ele specii exotice, dar și multe specii de păsări sedentare ori migratoare. Poartă denumirea de Parcul Sub Arini pentru că te vei bucura să vezi aici mulți arini, castani, tei, dar și specii din America de Nord, molid înțepător, nuc, arțar, ienupăr, etc. Un obiectiv turistic care te îndeamnă la relaxare și odihnă.

Muzeul Locomotivelor cu Abur – locomotive care au circulat pe căile ferate din România

Muzeul Locomotivelor cu Aburi din Sibiu este înființat din anul 1994 și cuprinde peste 40 de locomotive cu aburi care au circulat pe căile ferate din România cu mai bine de 100 de ani. Muzeul este un obiectiv turistic des vizitat de pasionații în domeniu, deoarece aici cunosc istoria locomotivelor și află cele mai impresionante povești ale acestora.

Turnul Dulgherilor – Monument Istoric din Sibiu

Turnul Dulgherilor este unul dintre cele mai vechi obiective turistice ale orașului Sibiu, construit în secolul al XIV-lea. Face parte din cea de-a treia centură de fortificații a orașului. În anul 2004, Turnul Dulgherilor a fost inclus și el pe Lista Monumentelor Istorice din Sibiu.

Acestea sunt cele mai importante obiective turistice pe care trebuie să le vezi dacă ajungi în Sibiu. Bineînțeles că nu uităm nici de preparatele tradiționale și băuturile făcute de localnici, adevărate delicatese pe care trebuie să le încerci.

Citește și:

Top 15 Obiective turistice din Brașov;

Top 35 cele mai frumoase obiective turistice din România

Citește mai multe despre obiective turistice pe Libertatea.