Șeful penitenciarelor din Tennessee pleacă din funcție după execuția eșuată a Christei Pike

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Şeful Administraţiei Penitenciarelor din Tennessee, Frank Strada, şi-a anunţat demisia în urma unei execuţii eşuate care a stârnit controverse. Anunţul a fost făcut sâmbătă de guvernatorul statului, Bill Lee, potrivit AFP. Incidentul, considerat unul dintre cele mai grave din istoria recentă a pedepsei cu moartea în SUA, implică cazul Christei Pike, o deținută de 50 de ani care a supravieţuit după ce i-au fost administrate două injecţii letale.
„Frank Strada şi-a prezentat demisia şi îşi va părăsi funcţia în această lună”, a declarat guvernatorul într-un comunicat. Totodată, Lee a anunţat suspendarea execuţiilor în stat şi lansarea unei anchete independente pentru a analiza circumstanţele acestui eşec. „Îi sunt recunoscător lui Frank Strada pentru că a pus pe primul plan interesele locuitorilor din Tennessee în acest moment dificil”, a adăugat acesta.
Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în 1995, urma să devină prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani. Cu toate acestea, evenimentele din noaptea de miercuri spre joi au luat o turnură dramatică. În ciuda respectării, conform autorităţilor, a protocolului stabilit pentru injecţiile letale, procedura a eşuat. Pike a rămas în viaţă, însă se află în stare de inconştienţă şi este conectată la un aparat de respiraţie artificială, conform documentelor depuse de avocaţii săi în instanţă.
Avocaţii condamnatei au cerut guvernatorului să îi comute pedeapsa, argumentând că „după ce a îndurat peste 20 de ani de detenţie în izolare şi o încercare eşuată de a o ucide prin injecţie letală, Christa este persoana care a suferit cea mai mare pedeapsă din întreaga istorie a pedepsei cu moartea din Statele Unite”, a declarat avocatul Randy Spivey.
Execuţia eşuată a readus în prim-plan problemele cu sistemul de pedeapsă capitală din Tennessee. În 2025, statul a reluat execuţiile după un moratoriu de trei ani cauzat de erori în verificarea substanţelor letale. Cu toate acestea, guvernatorul Bill Lee a refuzat, până acum, să comute pedeapsa Christei Pike şi a declarat că îşi menţine angajamentul de a respecta deciziile instanţelor. „Responsabilitatea mea este să pun în aplicare sentinţele pronunţate de juriile din Tennessee, chiar şi atunci când este dificil, şi exact asta intenţionăm să facem”, a spus el joi.
Frank Strada, care a susţinut că administraţia penitenciară a respectat protocoalele stabilite, a precizat că decizia sa de a demisiona este „în interesul locuitorilor din Tennessee pe durata desfăşurării anchetei independente”. „Această anchetă este necesară”, a adăugat el.