Șeful penitenciarelor din Tennessee pleacă din funcție după execuția eșuată a Christei Pike

Şeful Administraţiei Penitenciarelor din Tennessee, Frank Strada, şi-a anunţat demisia în urma unei execuţii eşuate care a stârnit controverse. Anunţul a fost făcut sâmbătă de guvernatorul statului, Bill Lee, potrivit AFP. Incidentul, considerat unul dintre cele mai grave din istoria recentă a pedepsei cu moartea în SUA, implică cazul Christei Pike, o deținută de 50 de ani care a supravieţuit după ce i-au fost administrate două injecţii letale.

„Frank Strada şi-a prezentat demisia şi îşi va părăsi funcţia în această lună”, a declarat guvernatorul într-un comunicat. Totodată, Lee a anunţat suspendarea execuţiilor în stat şi lansarea unei anchete independente pentru a analiza circumstanţele acestui eşec. „Îi sunt recunoscător lui Frank Strada pentru că a pus pe primul plan interesele locuitorilor din Tennessee în acest moment dificil”, a adăugat acesta.

O execuţie ratată care a zguduit Tennessee

Avocaţii condamnatei au cerut guvernatorului să îi comute pedeapsa, argumentând că „după ce a îndurat peste 20 de ani de detenţie în izolare şi o încercare eşuată de a o ucide prin injecţie letală, Christa este persoana care a suferit cea mai mare pedeapsă din întreaga istorie a pedepsei cu moartea din Statele Unite”, a declarat avocatul Randy Spivey.

O problemă mai veche

Execuţia eşuată a readus în prim-plan problemele cu sistemul de pedeapsă capitală din Tennessee. În 2025, statul a reluat execuţiile după un moratoriu de trei ani cauzat de erori în verificarea substanţelor letale. Cu toate acestea, guvernatorul Bill Lee a refuzat, până acum, să comute pedeapsa Christei Pike şi a declarat că îşi menţine angajamentul de a respecta deciziile instanţelor. „Responsabilitatea mea este să pun în aplicare sentinţele pronunţate de juriile din Tennessee, chiar şi atunci când este dificil, şi exact asta intenţionăm să facem”, a spus el joi.